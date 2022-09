Le partite di Premier League, EFL e WSL sono state tutte rinviate dopo la morte della regina Elisabetta II

Le partite di calcio in Inghilterra questo fine settimana sono state rinviate alla luce della morte della regina Elisabetta II britannica.

Il monarca regnante più longevo della Gran Bretagna, il 96enne è morto pacificamente a Balmoral giovedì pomeriggio. La sua morte inizia un periodo ufficiale di lutto nazionale nel paese così come nelle altre 14 nazioni di cui era sovrana.

Il Dipartimento per la cultura, i media e lo sport (DCMS) ha incontrato venerdì i leader di tutto lo sport per delineare i prossimi passi, la Premier League, la English Football League (EFL) e la English Football Association (FA) e la FA Women’s Soccer League (WSL). ) ha annunciato che le partite di calcio in programma per questo fine settimana e lunedì sera non si svolgeranno ora in segno di rispetto per il monarca.

Ciò include le partite al di sotto del livello professionale con la FA che conferma che tutto il calcio di base in Inghilterra sarà posticipato. In una dichiarazione dell’organo di governo si legge: “Sua Maestà la Regina è stata una mecenate di lunga data della Federcalcio e ha lasciato un’eredità duratura e indelebile nel nostro gioco nazionale. In segno di rispetto, dopo la morte di Sua Maestà la Regina , il calcio inglese si è unito per posticipare tutte le partite di calcio tra il 9 e l’11 settembre.

“Tutte le bandiere allo stadio di Wembley e al St. George’s Park continueranno a sventolare a mezz’asta durante il fine settimana. I nostri pensieri rimangono al nostro presidente, Sua Altezza Reale il Duca di Cambridge, e all’intera famiglia reale durante questo periodo”.

Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, ha dichiarato: “Noi e i nostri club vorremmo rendere omaggio al lungo e incrollabile servizio di Sua Maestà al nostro paese. Come la nostra monarca più longeva, è stata un’ispirazione e lascia un’incredibile eredità che segue una vita di dedizione. Questo è un momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma anche per i milioni di persone in tutto il mondo che l’hanno ammirata, e ci uniamo a tutti coloro che piangono la sua scomparsa”.

Sabato si sarebbero dovute disputare sei partite di Premier League con un calendario completo di partite nelle serie inferiori del calcio inglese e in Scozia. L’EFL aveva già annunciato giovedì sera che due partite si sarebbero svolte venerdì — Burnley contro Norwich nel campionato e Tranmere Rovers contro Stockport County in League Two – sarebbero stati posticipati. Questo è stato ora seguito dal calendario completo delle partite di calcio di questa settimana.

Anche le partite in Scozia e Irlanda del Nord non si svolgeranno questo fine settimana. Il WSL avrebbe dovuto iniziare la sua nuova stagione con stadi gremiti che avrebbero dovuto celebrare gli eroi dei Campionati Europei inglesi vinti quest’estate. I detentori del titolo Chelsea avrebbero dovuto ospitare il West Ham United allo Stamford Bridge, non è ancora chiaro quando queste partite verranno riprogrammate e se i club saranno in grado di utilizzare i terreni delle loro squadre maschili.

Altri eventi sportivi in ​​programma per questo fine settimana, invece, stanno andando avanti con alcune modifiche. La regina era nota per essere una grande appassionata di corse di cavalli e il St Leger Stakes, la più antica delle cinque classiche britanniche, è stato rimandato da sabato a domenica. È stato anche riferito che il test match di cricket dell’Inghilterra contro il Sud Africa all’Oval, Londra, e il campionato PGA a Wentworth riprenderanno sabato dopo che la giornata di gioco è stata posticipata domenica.

Anche lo stato delle partite del prossimo fine settimana è in dubbio fino a quando non saranno confermati gli accordi per i funerali di stato di Elisabetta II. L’Ufficio del Gabinetto non ha emesso alcun requisito sul rinvio delle partite, ma ha suggerito agli organizzatori di prendere in considerazione l’annullamento o il rinvio di eventuali eventi caduti in quella data. C’è anche la questione della polizia da considerare, in particolare a Londra, con migliaia di persone che dovrebbero recarsi nella capitale per rendere omaggio alla regina.

La guida del governo affermava: “Non vi è alcun obbligo di annullare o posticipare eventi e incontri sportivi, o di chiudere i luoghi di intrattenimento durante il periodo di lutto nazionale. Ciò è a discrezione delle singole organizzazioni. In segno di rispetto, le organizzazioni potrebbero voler prendere in considerazione l’annullamento o il rinvio di eventi o la chiusura dei luoghi il giorno delle esequie di Stato, senza alcun obbligo in tal senso, a totale discrezione delle singole organizzazioni.

“Se sono previsti incontri o eventi sportivi per il giorno del funerale di stato, le organizzazioni potrebbero voler modificare i tempi dell’evento in modo che non siano in conflitto con gli orari del servizio funebre e delle processioni associate. In segno di rispetto e in linea con il tono del lutto nazionale, gli organizzatori potrebbero voler mantenere un periodo di silenzio e/o suonare l’inno nazionale all’inizio di eventi o partite sportive, e i giocatori potrebbero voler indossare fasce nere al braccio.’