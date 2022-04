Le organizzazioni per i diritti umani mostrano preoccupazione per l’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk

varie organizzazioni di Diritti umani, come Amnesty International (AI) e American Civil Liberties Union (ACLU), hanno mostrato la loro preoccupazione per l’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk, l’uomo più ricco del pianeta.

Il direttore della tecnologia e dei diritti umani di AI USA, Michael Kleinman, ha affermato che, indipendentemente dalla proprietà, “Twitter ha la responsabilità di proteggere i diritti umani, compreso il diritto a vivere liberi da discriminazioni e violenze e alla libertà di espressione e di opinione”.

Così, ha detto che la piattaforma “fallisce già troppo spesso” su quest’ultimo. “Siamo preoccupati per qualsiasi passo che Twitter possa intraprendere per erodere l’applicazione delle politiche e dei meccanismi progettati per proteggere gli utenti”, ha aggiunto.

Kleinman ha specificato che “l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno” è che Twitter “chiudere deliberatamente un occhio” per incitare all’odio contro gli utenti e, in particolare, contro le donne, le persone non binarie e altri gruppi.

“Amnesty ha seguito l’inquietante persistenza dell’incitamento all’odio su Twitter, discorsi particolarmente violenti e offensivi contro le donne e le persone non binarie. Il nostro rapporto Toxic Twitter del 2018 ha rilevato che la piattaforma non è stata all’altezza delle proprie responsabilità di proteggere i diritti delle donne, portando molte donne a essere messe a tacere o censurate sulla piattaforma”.

L’organizzazione ha indicato in una dichiarazione che nel suo ultimo rapporto ha suggerito a Twitter una serie di iniziative per combattere l’incitamento all’odio e gli abusi contro le donne, di cui solo uno è stato implementato.

Da parte sua, il Unione americana per le libertà civili (ACLU), ha notato nel suo profilo ufficiale sulla piattaforma che “una piccola manciata di aziende tecnologiche private, tra cui Twitter, svolgere un ruolo profondo e unico nel consentire il nostro diritto di esprimerci online.

“Dovremmo essere preoccupati che qualsiasi potente giocatore centrale, che si tratti di un governo o di qualsiasi persona benestante, Anche se sei un membro dell’ACLU, ti preghiamo di avere lo stesso controllo sui limiti del nostro discorso politico online”.

L’uomo d’affari, proprietario di Tesla e SpaceX, ha detto di voler fare il social network è “migliore che mai” migliorando il prodotto, rendendo gli algoritmi open source, ponendo fine ai “bot” di spam e verificando tutti gli utenti umani.

Da parte sua, il CEO di Twitter, Parag Agrawal, Ha riconosciuto ai lavoratori che “non sa” in quale direzione andrà la piattaforma dopo l’acquisto dell’azienda, la cui transazione potrebbe richiedere fino a sei mesi per essere completata.

L’amministratore delegato della società ha trasferito il personale che non ci saranno tagli di posti di lavoro “in questo momento” e, a fronte di un potenziale blocco delle assunzioni, Agrawal ha notato che stanno ancora lavorando prima che l’accordo sia ufficialmente concluso.

In cui vivono i dipendenti di Twitter uno stato di incertezza per settimane da quando Musk ha annunciato la sua offerta per acquisire il servizio di social networking, secondo l’agenzia di stampa Bloomberg.

TRUMP DICE CHE NON TORNERA’ SU TWITTER

Nell’ambito dell’acquisto della piattaforma da parte di Elon Musk –per un totale di 43.394 milioni di dollari (40.495 milioni di euro)– L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha assicurato che non tornerà sulla piattaforma Nemmeno se lo chiede il poliedrico uomo d’affari proprietario di Tesla.

“Non andrò su Twitter, rimarrò su TRUTH (social network)”, ha detto Trump a Fox News. “Spero che Elon acquisti Twitter perché lo renderà migliore ed è un brav’uomo, ma rimarrò alla TRUTH”, secondo Bloomberg.

I principali social network hanno posto il veto agli account di Trump a causa dell’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio 2021 e la sua retorica contro la legittimità dei risultati delle elezioni presidenziali del novembre 2020 in cui è stato sconfitto da Joe Biden.

Successivamente, l’ex presidente ha lanciato una nuova applicazione di social networking chiamata, Verità Sociale, Ha iniziato a funzionare lo scorso febbraio. “Questa settimana inizieremo il suo lancio nell’App Store di Apple” e “entro la fine di marzo sarà pienamente operativo, almeno negli Stati Uniti”, ha affermato.

Truth Social pretende di essere l’alternativa, ad esempio, a quel profilo Twitter in cui Trump una volta aveva quasi 90 milioni di follower. Una piattaforma da cui era stato molto prolifico sia nel diffondere le sue politiche alla testa della Casa Bianca sia nei suoi attacchi e critiche ai rivali politici, ai media e persino alla piattaforma stessa.