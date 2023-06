Le offerte settimanali di Lidl: ecco le migliori

La catena tedesca Lidl sta avendo successo nel nostro paese, così come in molti altri, grazie a una proposta molto interessante di una grande varietà di prodotti a prezzi bassi, sempre di qualità e con una funzionalità che realmente affascina il pubblico in molti casi, tanto che giorno dopo giorno alcuni di essi diventano virali. Oggi ti mostriamo alcune delle offerte settimanali di Lidl che puoi trovare sia nei loro negozi che nel negozio online… corri che volano!

3 offerte settimanali di Lidl che vale la pena approfittare

Lettino a doghe con ruote

Questo fantastico lettino è ideale per la stagione estiva, elegante, resistente e durevole, sarà perfetto sia in giardino che in terrazza o patio. Segnalato come ‘Prodotto stella’ dal supermercato tedesco, è pieghevole e ha le ruote, il che facilita sia il trasporto che il fatto di riporlo durante i mesi in cui non lo utilizzerai. Ha dettagli come schienale regolabile in 6 posizioni, braccioli, struttura leggera in alluminio e protezioni resistenti sulle gambe. Grazie a uno sconto il suo prezzo si ferma a 119,99€.

Goffratrice doppia 1200 W

I gofri sono perfetti per colazioni e merende, molto facili da fare, ancora di più con questa goffratrice che ti permetterà di farne due contemporaneamente e averli pronti in un paio di minuti. Ha una temperatura regolabile in continuo, spia luminosa di controllo, piastra solida in alluminio pressofuso e superficie che impedisce all’impasto di attaccarsi o bruciarsi. Grazie al 20% di sconto, il suo prezzo finale si ferma a 15,99€.

Essiccatoio alimentare 350 W

L’essiccazione degli alimenti è di moda, specialmente nel caso della frutta, ma è vero che in questo caso l’apparecchio ti sarà utile anche per essiccare verdure, carne, pesce e erbe aromatiche. Include 5 accessori impilabili che possono essere utilizzati separatamente e che sono molto pratici.

4.3/5 - (11 votes)