Le offerte imperdibili del bazar Lidl di questa settimana che non puoi lasciarti sfuggire

Grandi affari sul bazar di Lidl questa settimana

Lidl è una catena di supermercati rinomata per l'offerta di prodotti di qualità a prezzi molto vantaggiosi. Oltre a cibi e bevande, Lidl dispone anche di un bazar dove troverete una varietà di articoli, dalla moda alla casa, dall'elettronica agli elettrodomestici. Questa settimana, Lidl ha delle offerte allettanti nel suo bazar che non dovreste perdervi. Ecco alcuni dei prodotti che potete acquistare a un prezzo straordinario.

Scopri le migliori offerte della settimana nel bazar di Lidl

Se desiderate rinnovare il vostro guardaroba o se avete bisogno di elettrodomestici e prodotti essenziali per la vostra casa, non perdete le offerte che mettono in evidenza il bazar di Lidl questa settimana:

Vestito tipo felpa grigio per donna

Se desiderate rinnovare il vostro guardaroba con un capo comodo, versatile e moderno, non perdete l'occasione di acquistare il vestito tipo felpa grigio per donna che Lidl ha in offerta. Si tratta di un vestito dal taglio ampio, con collo rotondo e spalle sovrapposte, combinabile sia con delle scarpe da ginnastica che con degli stivaletti. L'abito ha una stampa sulla parte frontale che aggiunge un tocco di originalità e divertimento. È confezionato in cotone, un tessuto traspirante e morbido, con interno felpato, che vi manterrà calde e comode. Potete scegliere tra le taglie S e L, approfittando del 23% di sconto offerto da Lidl. Il prezzo originale era di 12.99 euro, ma ora è possibile acquistarlo a soli 9.99 euro.

Giacca in pile per uomo

Se cercate una giacca che vi protegga dal freddo e che sia facile da abbinare, vi consigliamo la giacca in pile per uomo che Lidl offre in sconto. Si tratta di una giacca di colore blu e verde, con collo rialzato e zip integrale, dotata di protezione per il mento. La giacca è morbida e calda, grazie al tessuto in pile, che vi isolerà dal vento e dall'umidità.

Inoltre, dispone di tasche laterali, dove potrete riporre i vostri oggetti personali o riscaldare le mani. La giacca ha un taglio ampio, che vi permette di muovervi liberamente, e finiture elastiche sulle maniche e sul fondo, che evitano che si sollevi o si muova. Potete trovare la giacca nelle taglie M, L e XL, e beneficiare del 20% di sconto che Lidl offre. Prima costava 14.99 euro, ma ora la potete ottenere per soli 11.99 euro.

Robot da cucina 250 W

Se amate cucinare e preparare ricette varie e salutari, adorerete il robot da cucina 250 W che Lidl offre nel suo bazar. È un elettrodomestico che vi permette di tagliare, grattugiare e tritare gli alimenti rapidamente, risparmiando tempo e fatica. Il robot da cucina ha una funzione turbo, che vi permette di dare impulsi brevi e potenti, per triturare anche alimenti duri, come i frutta secca.

Il robot da cucina ha un taglialegna con due accessori in acciaio inossidabile, che potete cambiare a seconda del tipo di taglio o grattugia che desiderate effettuare. Inoltre, ha un interruttore rotativo, che facilita l'uso, e un coperchio con apertura di riempimento e pressino, che vi aiuta a introdurre gli alimenti senza rischio di schizzi. Il robot da cucina ha un meccanismo di sicurezza, che impedisce il funzionamento se non è completamente assemblato. Ha una potenza di 250 W, una capacità di 1200 ml e misure di 27 x 16,4 x 29,5 cm. Il cavo ha una lunghezza di 1 m. Lidl offre questo robot da cucina con uno sconto del 16%. Prima costava 29.99 euro, ma ora è possibile acquistarlo a soli 24.99 euro.

Spremiagrumi 25 W

Se vi piace iniziare la giornata con un succo naturale e pieno di vitamine, non potete perdervi lo spremiagrumi 25 W che Lidl offre nel suo bazar. È uno spremiagrumi elettrico che vi permette di estrarre il succo da frutti di diverse dimensioni, come arance, pompelmi o limoni. Lo spremiagrumi ha due coni, che potete scambiare a seconda della dimensione del frutto, e che ruotano a destra e a sinistra, per estrarre il succo massimo possibile. Lo spremiagrumi ha una griglia con regolatore, che vi permette di regolare la quantità di polpa che desiderate nel vostro succo, e che filtra anche i semi.

Lo spremiagrumi ha un recipiente rimovibile, con una capacità utile di 800 ml, dove si raccoglie il succo. Lo spremiagrumi è facile da pulire, poiché tutte le parti rimovibili possono essere lavate in lavastoviglie. Ha una potenza di 25 W e una lunghezza del cavo di 117 cm. Lidl offre questo spremiagrumi con uno sconto del 23% . Prima costava 12.99 euro, ma ora lo potete ottenere per soli 9.99 euro.

Tastiera con mouse

Kit di tastiera e mouse wireless, con ricevitore USB nano. Tecnologia SmartLink, che collega automaticamente la tastiera e il mouse al ricevitore. Tastiera con tasti nel vostro idioma e angolo di inclinazione regolabile. Mouse con rotella di scorrimento verticale e sensore ottico regolabile. Indicazione LED di stato e interruttore di accensione e spegnimento. Include batterie, ricevitore USB nano e manuale dell'utente. Il kit include batterie per il mouse e la tastiera, il ricevitore USB nano e il manuale dell'utente. Lidl offre questa tastiera con mouse con uno sconto del 25%. Prima costava 19.99 euro, ma ora è possibile acquistarla a soli 14.99 euro.

Scaffale in tessuto per scarpe

Scaffale di colore grigio, con spazio per 16 paia di scarpe. Struttura tesa in metallo e scomparti rinforzati, che danno stabilità. Può essere ampliato con un altro scaffale sopra, per risparmiare spazio. Facile da montare, con sistema autoadesivo e di incastro. Piedi protettivi, che non graffiano il pavimento né lasciano segni. Include istruzioni. Lo scaffale ha una capacità massima di 1 kg per ogni scompartimento, e misure di 84 x 66 x 35 cm. Lidl offre questo scaffale con uno sconto del 21% . Prima costava 27.99 euro, ma ora è possibile acquistarlo a soli 21.99 euro.

Questi sono solo alcuni dei prodotti che potete trovare nel bazar di Lidl questa settimana, ma ce ne sono molti altri. Non esitate a visitare il sito web di Lidl o a recarvi nel negozio più vicino, e scoprite tutte le offerte che Lidl ha in serbo per voi. Affrettatevi, perché sono disponibili solo per un periodo limitato!

