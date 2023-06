Le nuove scarpe Adidas bianche e dorate che ti faranno impazzire: Decathlon ha fatto centro.

Le scarpe sportive bianche sono le più vendute in tutto il mondo, in qualsiasi marca, uno stile che è di moda e che domina soprattutto per look sportivi e casual, e che sicuramente si adattano a molto di più che solo fare sport, tanto che ci sono persone che le usano solo per vestirsi e non per attività sportive. Oggi mostriamo un paio di scarpe Adidas bianche con sconto su Decathlon e che ti piaceranno per i suoi dettagli dorati… stanno dominando le vendite!

Adidas è uno dei marchi sportivi di maggior successo in tutto il mondo, una firma tedesca che trionfa grazie alla sua innovazione, design e varietà di prodotti. Su Decathlon puoi trovare centinaia di prodotti Adidas, sia abbigliamento che calzature, attrezzature, accessori, complementi, ecc., a volte con grandi sconti che li rendono ancora più interessanti.

Le scarpe Adidas bianche e dorate che trionfano su Decathlon

Si tratta delle Scarpe Adidas Grand Court Bebé Bianco/Oro Velcro, delle belle scarpe sportive per bambini specificamente progettate per i loro piedi, ancora in sviluppo, e che puoi trovare su Decathlon nelle taglie dal 20 al 27. Il negozio francese applica loro attualmente uno sconto del 16% che lascia il loro prezzo finale a soli 27,99€, un affare!

Queste fantastiche scarpe Adidas bianche e dorate sono state progettate per accompagnare i bambini nelle loro attività quotidiane, sia a scuola che in passeggiata o nelle loro attività extrascolastiche. Si chiudono con strisce di velcro, il che darà loro maggiore indipendenza per poterle mettere e togliere da soli e in modo semplice.

Hanno caratteristiche interessanti come la suola in gomma molto resistente e un’ottima aderenza grazie alle strisce di velcro. A livello estetico sono molto attraenti, praticamente bianche in totale con dettagli dorati, come le tre mitiche strisce di Adidas, il nome del marchio sulla linguetta e la parte posteriore in cui c’è il logo. Bianco e oro, un contrasto spettacolare che darà ai bambini uno stile unico.

È molto importante che per mantenere le scarpe sempre nelle migliori condizioni tu le pulisca con un panno umido dopo ogni utilizzo, e poi lascia asciugare all’aria aperta. Inoltre, aerale con frequenza se non vengono utilizzate e conservale in un luogo asciutto per evitare che si rovinino o accumulino cattivi odori a causa dell’umidità.

Se stai cercando delle scarpe per i piccoli di casa, non c’è dubbio che queste scarpe Adidas bianche e dorate saranno una delle tue migliori opzioni e con lo sconto che hanno non puoi lasciarle scappare.