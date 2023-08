Le nuove offerte Lidl del momento trasformeranno il tuo spazio esterno a un prezzo ridicolo.

L’arrivo dei giorni più belli che spuntano pian piano ti fa venire voglia di dare una ventata di freschezza al tuo spazio esterno o di decorarlo se non l’hai ancora fatto. Uno spazio esterno ben organizzato e decorato è, infatti, fondamentale per godere appieno delle giornate e delle serate soleggiate della primavera e dell’estate. L’importanza di questo spazio esterno non appena inizia a fare bello è il motivo per cui abbiamo cercato e trovato per te le migliori novità firmate Lidl che renderanno il tuo esterno sublime.

Lidl: il re dei prezzi convenienti

Come l’azienda tedesca è diventata il punto di riferimento nel settore dei discount? Te lo diciamo tutto!

Il discount reso attuale

Consumare prodotti provenienti da catene di discount non era ben visto fino a qualche anno fa. Questo era prima dell’arrivo sul mercato francese delle catene di discount tedesche che hanno risollevato l’immagine del consumo di discount. Oggi, il 90% degli francesi afferma di consumare regolarmente prodotti Lidl. Questo numero è piuttosto impressionante, non trovi?

Prodotti innovativi e di ottima qualità

Se Lidl è riuscita a convincere la maggior parte degli francesi e a rendere di moda il consumo di prodotti discount, è grazie ai suoi prodotti di ottima qualità di vario genere e alla costante ricerca di innovazione per offrire ai suoi clienti prodotti sempre più performanti, efficienti e facili da usare. L’azienda ti offre prodotti:

Per la pulizia

Per il giardinaggio e il fai-da-te

Per l’arredamento

Alimentari

E molto altro ancora.

Troverai sicuramente ciò di cui hai bisogno da Lidl.

Prezzi sempre bassi

Se qualità e innovazione spesso vanno di pari passo con il prezzo, non è il caso di Lidl. Infatti, l’azienda tedesca è riuscita a mantenere i suoi prezzi a un livello molto basso, soprattutto se confrontati con gli altri prezzi sul mercato. Inoltre, Lidl offre regolarmente sconti su numerosi prodotti di ogni genere: per soddisfare una clientela variegata. L’azienda ha recentemente proposto un mobile indispensabile e conveniente per l’arredamento del tuo balcone.

Prodotti per rendere il tuo esterno sublime

Ti presentiamo tre novità Lidl!

Una panca 2 in 1

Altrettanto elegante quanto pratico, questa panca da esterno funge anche da spazio di archiviazione con un vano che si apre rialzando il sedile della panca. Puoi procurarti questa panca al prezzo di 99,99 euro. Se questa cifra può sembrare consistente, non dimenticare che si tratta di due oggetti in uno: una panca e un vano di archiviazione.

Ghirlande luminose

Per una splendida illuminazione, Lidl propone una ghirlanda di lanterne per illuminare le tue serate estive. Queste sono disponibili al dolce prezzo di 19,99 euro.

Un ombrellone

Cosa c’è di meglio per goderti il tuo spazio esterno per tutta la giornata di un ombrellone che ti permette di scegliere quando stare al sole e quando ripararti all’ombra? Lidl ha messo in vendita un ombrellone dal design molto elegante che sarà il tuo migliore alleato per i bei giorni. Questo è venduto al prezzo di 24,99 euro. Prodotti ideali per l’arredamento esterno.