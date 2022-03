Le nuove cure contro il coronavirus di Pfizer e AstraZeneca sono già nelle comunità

In Spagna inizia una nuova fase di ‘influenza’ del coronavirus in cui l’isolamento delle persone con sintomi lievi o senza di loro è terminato, il test e tracciabilità diffusi. Un nuovo scenario in cui il focus sarà sul pazienti più vulnerabili. Per loro arriva proprio un nuovo arsenale terapeutico: le comunità autonome hanno già iniziato a ricevere le prime unità di Paxlovid, da Pfizer, per i pazienti con infezione attiva, ed Evusheld, l’antivirale di AstraZeneca per la prevenzione della malattia in persone immunodepresse o persone con allergie gravi ai vaccini.

La prima consegna effettuata da Pfizer saranno 11.900 trattamenti che hanno iniziato a essere distribuiti questo lunedì e verranno integrati nelle prossime settimane per superare i 50.000 in questo primo trimestre dell’anno. La scorsa settimana, il ministro della Salute, Carolina Darias, ha firmato l’accordo per l’acquisizione e la distribuzione di un totale di 344.000 trattamenti che saranno disponibili in Spagna nei prossimi mesi.

Il farmaco è stato autorizzato dalla Commissione Europea, a condizione, il 28 gennaio 2022, per prevenire la progressione al covid-19 grave e prevenire il ricovero e morte in pazienti lievi con fattori di rischio. Questo stesso lunedì ha cominciato ad essere distribuito alle comunità autonome. Così, il Ministro della Salute del Governo della GaliziaJulio García Comesaña, ha precisato che, in questa comunità, sono state ricevute 677 unità, in particolare nelle aree sanitarie di Santiago de Compostela (113), Ferrol (267) e Vigo (297).

indicazione medica

Il farmaco Pfizer è indicato nei pazienti con infezione da SARS-Cov-2 che si presentano malattia lieve o moderata, ad alto rischio di progressione a covid-19 grave, da somministrare nei primi cinque giorni di sintomatologia. Loro sono compresse orali -con dosi mattutine e serali- che verranno prescritte dal medico o specialista del centro sanitario attraverso la ricetta elettronica. Inoltre, come spiegato dai Ministeri della Salute, richiederanno un referto medico per la convalida prima della consegna. a casa del paziente.

Sempre in Galizia, il servizio di farmacia del Ospedale Universitario di La Coruña riceve nel corso della settimana 1.772 dosi di Evusheld, l’antivirale di AstraZeneca, attualmente l’unico farmaco che persegue un’indicazione di profilassi pre-esposizione, cioè come misura per prevenire infezioni e rischi di sviluppare complicazioni in persone il cui sistema immunitario non funziona correttamente o con gravi allergie ai vaccini. La Spagna ha chiuso l’acquisto di 30.000 trattamenti dell’azienda farmaceutica britannica che hanno già iniziato a essere somministrati ai pazienti negli ospedali.

È la prima terapia anticorpale autorizzata negli Stati Uniti per la profilassi pre-esposizione rivolta alle popolazioni vulnerabili. La scorsa settimana, il Agenzia Europea dei Medicinali (EMA, per il suo acronimo in inglese) ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco per la prevenzione del covid-19 negli adulti e adolescenti dai 12 anni.

Nuovo scenario in Spagna

Il nuovo arsenale terapeutico contro il coronavirus arriva in un momento in cui la Spagna sta affrontando una nuova fase. Da questo lunedì Ministero della Salute e delle comunità autonomo si terrà il prossimo Consiglio Interterritoriale del Sistema Sanitario Nazionale (CISNS). 6 aprile a Toledo e si prevede che questo incontro affronterà le nuove normative per l’uso delle mascherine al chiuso, praticamente l’unica restrizione che rimane in questo momento, secondo quanto avanzato lunedì il presidente di Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

A partire da questa settimana, la Spagna smetterà di contare tutti i positivi al coronavirus per concentrarsi solo sui casi gravi e ambienti vulnerabili, una nuova fase in cui sono finiti l’isolamento delle persone con sintomi lievi o senza di essi, i test generalizzati e le tracce. La nuova “Strategia di sorveglianza e controllo contro il covid dopo la fase acuta della pandemia” approvata martedì scorso dal Commissione Sanità Pubblica Rappresenta un ulteriore passo verso la normalizzazione del covid che implica, riconosce, “accettare un certo livello di trasmissione” tra la popolazione vaccinata, giovane e sana di concentrarsi solo su nelle persone più fragili.

La decisione della Commissione Sanità Pubblica, che riunisce il Ministero e le autonomie, che, d’ora in poi, i casi lievi o asintomatici di covid non sono isolati, ha suscitato sorpresa e preoccupazione tra medici ed epidemiologi che, in alcuni casi, ritengono è prematuro. In questo senso, la Società spagnola di medicina d’urgenza e d’urgenza (SEMES) ha valutato questo lunedì il cambio di strategia contro la pandemia che, a suo avviso, tuttavia, è “più che ragionevole”.