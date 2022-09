Le nuove aziende che producono il pane Mercadona

Mercadona ha annunciato che si fermerà fare il pane nelle diverse linee dei suoi magazzini per “ottimizzare i processi produttivi per generare maggiore efficienza e redditività”. Per fare ciò, aggiungi più di 20 fornitori per fare il pane, ha riferito Mercadona in una dichiarazione martedì.

Mercadona ha progressivamente incorporato fornitori locali come Valeroche rende il pane di campagna in Catalogna dal 2021 o PandeCan, che produce pane di miglio e matalahúva nelle Isole Canarie dall’inizio di quest’anno.

Anche Mondat, fornitore andaluso, che da qualche mese prepara il panino integrale della catena valenciana. “Tutti hanno contribuito, grazie alla loro più profonda conoscenza del processo e alla migliore gestione delle materie prime, a rafforzare la competitività di questa categoria”, si legge nella stessa nota.

Espansione dei fornitori

Mercadona ha progressivamente incorporato più fornitori locali fino all’annuncio di martedì che darà loro tutto il potere quando si tratta di produzione di pane. Per questo l’azienda ha deciso di chiudere progressivamente le proprie linee di produzione, presenti in otto blocchi logistici, fino a lasciare tutta la produzione nelle mani dei produttori locali.

Mercadona ha spiegato, tuttavia, che i lavoratori di quella zona non saranno interessati, poiché verranno ricollocati. “Questo movimento, di cui è stata informata la rappresentanza legale della forza lavoro, non riguarderà le 650 persone che compongono le linee di panificazione, che verranno ricollocate man mano che la strategia sarà attuata; e la rappresentanza legale dei lavoratori e dei lavoratori”, espone la catena.