Le novità culinarie per l’estate sono finalmente disponibili da Ikea! La nostra selezione di prodotti indispensabili e convenienti.

Per rendere la tua esperienza culinaria estiva ancora più piacevole, Ikea ha lanciato la sua nuova gamma di prodotti per la cucina per l’estate. Tra le novità imperdibili, ti presentiamo la selezione di prodotti indispensabili della linea “GRILLSKÄR” di Ikea. Essa comprende un’isola da cucina con tavolo di appoggio, un barbecue a gas con bruciatori laterali e un elemento lavello con pannello posteriore, tutti realizzati in acciaio inossidabile per una maggiore durata.

Isola da cucina con tavolo di appoggio

L’isola da cucina con tavolo di appoggio della linea “GRILLSKÄR” di Ikea è un vero punto di forza per le tue avventure culinarie all’aperto. Realizzato in acciaio inossidabile, questo mobile offre una superficie di lavoro spaziosa e resistente, ideale per preparare gli ingredienti, tagliare le verdure o assemblare i tuoi hamburger. Che sia accanto al barbecue o all’interno nella lavanderia, questa isola da cucina versatile si adatta perfettamente al tuo spazio.

Le caratteristiche

Puoi fissare questo ripiano pieghevole a una delle grandi strutture della serie GRILLSKÄR, come l’isola da cucina o il barbecue, per ottenere uno spazio extra quando ne hai bisogno. Inoltre, gli scaffali integrati ti consentono di riporre prodotti per la pulizia, ciotole o utensili per barbecue, mantenendoli sempre a portata di mano.

Le dimensioni

Con una lunghezza massima di 116 cm, una larghezza di 61 cm e un’altezza di 92 cm, questa isola da cucina offre uno spazio generoso per le tue preparazioni estive.

Barbecue a gas con bruciatori laterali

Il barbecue a gas con bruciatori laterali della linea “GRILLSKÄR” di Ikea è un must-have per tutti gli amanti delle grigliate. Con i suoi 4 bruciatori indipendenti in acciaio inossidabile, questo barbecue offre una cottura versatile e facile da controllare. La temperatura dei bruciatori è regolabile per ottenere la cottura perfetta dei tuoi alimenti.

Le caratteristiche

Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, questo barbecue è resistente alla ruggine e offre una durata nel tempo. Le maniglie termoisolanti in acciaio inossidabile garantiscono una manipolazione sicura e confortevole, anche durante la cottura.

Le dimensioni

Con una lunghezza massima di 150 cm, una larghezza di 61 cm e un’altezza di 120 cm, questo barbecue a gas offre una superficie di cottura spaziosa e una funzionalità pratica per momenti conviviali all’aria aperta.

Elemento lavello con pannello posteriore

Per completare il tuo angolo cucina all’aperto, l’elemento lavello con pannello posteriore della linea “GRILLSKÄR” di Ikea è una scelta ideale. Che sia accanto al barbecue o all’interno nella lavanderia, questo elemento lavello pratico ti offre uno spazio di archiviazione aggiuntivo e un piano di lavoro per preparare cibi e posare piatti o coltelli sporchi.

Le caratteristiche

La superficie del lavello è in acciaio inossidabile, un materiale :

solido,

igienico,

resistente alla ruggine,

facile da pulire.

Gli scaffali integrati offrono uno spazio di archiviazione pratico per prodotti per la pulizia, ciotole o utensili per barbecue, permettendoti di mantenere il tuo spazio di lavoro organizzato e funzionale.

Le dimensioni

Con dimensioni di 86 cm di lunghezza, 61 cm di larghezza e 176 cm di altezza, questo elemento lavello è progettato per soddisfare le tue esigenze di spazio di lavoro e archiviazione. Il suo design funzionale e la sua superficie facile da pulire in acciaio inossidabile lo rendono una scelta ideale per godere di pasti all’aperto senza compromettere la praticità e il comfort.

