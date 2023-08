Le migliori tendenze IKEA per ravvivare il tuo interno

La multinazionale è leader nel settore immobiliare in Francia. Sul loro sito è possibile trovare un ampio e variegato catalogo di tutti gli articoli che hanno. Sul loro sito, troverete anche ispirazioni per la decorazione in cui mettono in evidenza le novità. Sono anche presenti sui diversi social media se non volete perdere le ultime novità.

Le nuove collezioni Ikea per il tuo interno

Il gigante svedese è in costante produzione. Spesso lanciano nuove collezioni. Per dare una nuova atmosfera alla tua casa, è l’indirizzo ideale. Recentemente sono state lanciate 3 nuove collezioni, la kaseberga, anledning e l’hem juden.

La collezione Kaseberga

Questa nuova gamma si ispira ai surfisti. È stata realizzata in collaborazione con la World Surf League. Se desiderate creare un’atmosfera da spiaggia in piena metropoli, questa è l’associazione da scegliere. Inoltre, i materiali utilizzati per la produzione degli articoli sono riciclabili. Questa azione dimostra quanto il marchio sia impegnato nella salvaguardia dell’ambiente. La collezione è disponibile in diversi negozi in Francia come quello di Parigi o di Marsiglia. Nella collezione troverete:

borse

asciugamani

poncho da bagno

È possibile utilizzare in modi diversi i vari articoli. Ad esempio, la borsa può essere utilizzata come vaso per le piante

Anledning

Questa collezione si basa su colori festivi come il rosso. Il tema è il papavero. Atmosfera gioiosa e festosa. Perfetto per rinnovare il vostro salotto. Questa gamma è molto completa perché potete trovare sia le decorazioni di base che la biancheria. Potrete cambiare completamente tutto.

Per un tocco di luce e un colpo di allegria, il papavero è il tema migliore.

Per coloro che non lo sanno, il papavero è un fiore rosso originario della Mesopotamia. Di solito viene coltivato in climi caldi. Per quanto riguarda la biancheria, include:

tovaglioli di carta

tovaglie

bicchieri

brocche

Per quanto riguarda la decorazione, per i vostri divani avrete delle coperture per cuscini con motivi di papavero.

Hem Juden

Questa collezione presenta un tocco orientale. Potrete trovare tappeti con motivi di piastrelle marocchine azulejos e anche lampade. Avrete una decorazione esotica e soffusa. Si adatta perfettamente alle estati calde e secche.

Potete vedere che avete una vasta scelta per ravvivare il vostro interno con le nuove collezioni proposte da Ikea. A seconda delle stagioni invernali o autunnali, i prodotti si adattano. In alcuni momenti fa collaborazioni con grandi marchi come Off White o Adidas.

Le tendenze Ikea per ravvivare il tuo interno in estate

Potete trovare presso il gigante svedese il classico bianco e i modelli scandinavi. Sono classici perché non passano mai di moda. Se avete colori vivaci nel vostro appartamento, optate per tonalità beige. Per la vostra camera da letto, potete arredarla con il comodino Hemnes, composto da due cassetti e costa 80 €. Per lo specchio, scegliete il Nissedal con i suoi bordi in legno. Nel vostro salotto, potete ispirarvi alle seguenti collezioni proposte sul sito:

Per la doccia, è piuttosto semplice, optate per tonalità neutre di un solo colore. Se scegliete il bianco, abbinate tutte le sfumature di bianco, stessa cosa se prendete il marrone. L’idea è di avere un colore principale in una stanza. Per darvi l’impressione di viaggiare, potete decorare ogni stanza in modi diversi. Nella sala da pranzo un’atmosfera da safari come in Kenya, in cucina un piccolo viaggio verso il Medio Oriente e per la doccia uno spirito esotico della foresta amazzonica con molte piante. Anche l’ingresso deve dare un’anteprima, non esitate a mettere delle piccole tele lungo il percorso per annunciare i colori.

Grazie all’applicazione Ikea in realtà aumentata, potete apprezzare a casa vostra le dimensioni degli articoli che desiderate