Le migliori occasioni sono arrivate al negozio più esclusivo di Italia e questi sono i 5 migliori affari.

Se vuoi aumentare la profondità del tuo armadio senza spendere troppo, ecco i 5 migliori affari dei saldi di Bimba e Lola. Alternative per diverse situazioni che dovresti considerare ora, approfittando dei loro sconti dal 30% al 50%.

Non farteli scappare, ti evidenziamo alcuni di essi e ti piaceranno.

5 migliori affari dei saldi di Bimba e Lola

Sandalo in pelle con plateau

Ha uno sconto del 30%. Prima 125 euro, ora 87 euro. sono i sandali neri con plateau. Un modello molto interessante, con caratteristiche come fodera in pelle, soletta personalizzata con logo XL e suola personalizzata con logo Chimo. Ideali per eventi informali.

Trench di cotone color kaki

In questo caso lo porti a metà prezzo, dato che prima costava 195 euro, e ora paghi 97 euro. Pensato per le fresche serate estive, è un trench oversize, con manica lunga e collo con cappuccio; accessori che gli conferiscono uno stile molto particolare e che, combinati con la chiusura anteriore con cerniera e le tasche laterali.

Vestito denim lavato colore nero

Questo vestito è il massimo. e in più è in offerta, con uno sconto del 30%. Prima il prezzo era di 150 euro, e ora 105 euro.

È in denim, ma con dettagli come la linea a trapezio, lunghezza midi, spalline e scollo a scatola. E anche volant ai lati. Una scelta semplice ma che si adatterà molto bene a quelle serate in cui vuoi apparire elegante e sentirti comoda.

Mono di popeline colore kaki

Il prezzo finale è di 115 euro grazie allo sconto del 30%. Per farsi notare tra gli altri, niente di meglio di questo mono di popeline color kaki con taglio dritto e manica corta a sbuffo. Aggiungendo a ciò un collo a V e una chiusura frontale con bottoni con fiocco in vita, nessuno potrà smettere di prestarti attenzione.

Borsa a tracolla in pelle colore nero

Prima 255 euro, ora 178 euro. ovvero un vero affare che non puoi perdere. Si distingue per la sua estetica personalizzata con logo Chimo smaltato e la sua realizzazione in poliestere 100% di origine riciclata.

