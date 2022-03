Le migliori idee tecnologiche per la festa del papà

Il prossimo 19 marzo è una di quelle date chiave del calendario, una giornata che ognuno celebra o meno a modo suo. Per chi cerca qualche idea regalo, la tecnologia offre sempre buone opzioni.

Apple aggiunge il 5G al suo iPhone economico

Pochi giorni fa Apple ha presentato la sua terza generazione di iPhone SE con connettività 5G che mette in vendita a un prezzo di 529€sì È dotato dell’ultimo e più potente processore del marchio, l’A15 Bionic, disponibile fino ad ora in modelli di fascia alta come iPhone 13 e 13 Pro Max. Offre una fotocamera principale da 12 megapixel in grado di registrare video 4K a 60 fotogrammi al secondo e rallentatore a 240 fotogrammi al secondo con risoluzione 1080p. È disponibile in tre colori, mezzanotte, starlight e Product Red. Lo schermo è IPS di 4,7 pollici.

Luce per creare atmosfera

La striscia luminosa Tapo L900-5 è progettata per creare un’atmosfera personalizzata a casa. Fornisce i diversi spazi della casa con più di 16 milioni di colori, bianco caldo o freddo.

Le luci saranno sincronizzate con la frequenza e il ritmo della musica, creando un mini festival casalingo per i genitori amanti della musica. L’illuminazione è facilmente gestibile dal cellulare tramite l’app Tapo. Il suo prezzo è intorno 30€.

conservare i ricordi

Il carattere, i gusti e hobby di ogni genitore sono diversi, ma qualcosa è comune: la voglia di conservare i momenti vissuti, i ricordi che non vanno persi e che un hard disk permette di tenere al sicuro. Toshiba propone Canvio Ready, per non dimenticare nulla che non vuoi dimenticare. È un dispositivo collega e usa molto resistente che offre un design bicolore e un peso ridotto, con fino a 4 TB archivia rapidamente documenti, foto e video grazie alla funzione drag and drop e alla tecnologia USB 3.2. Il sistema Caricamento rampa previene il danneggiamento dei dischi quando sei in movimento e il suo “sensore di shock” interrompe anche l’alimentazione in caso di stress fisico di qualsiasi tipo. Alcuni 90 euro.

sicurezza intelligente

Dimentica i problemi dovuti allo smarrimento delle chiavi, alla possibilità di sapere a che ora tornano a casa i bambini o a fare in modo che la porta sia sempre ben chiusa, ecco cosa offre la serratura intelligente di Nuki, che evita ai più piccoli di dover portare le chiavi da casa a scuola, evitando problemi e riducendo le preoccupazioni degli anziani. Utilizzando la connettività Wi-Fi, è possibile accedere a Nuki Lock 3.0 Pro sempre e ovunque, consentendone l’integrazione nel sistema di casa intelligente. Si installa all’interno della porta senza bisogno di cambiare nulla. Il nuovo modello Pro ha una batteria ricaricabile integrata e Wi-Fi. Prezzo: 269€

Monitoraggio avanzato del sonno

Il marchio Oppo ha recentemente introdotto l’orologio Watch Free, dotato di OSleep, una funzione che aiuta a dormire meglio, oltre a modalità sportive professionali e altre possibilità legate alla salute e al benessere. Spicca nelle apparecchiature l’esclusiva valutazione del rischio di russamento, che si avvale del supporto di sensori professionali e algoritmi avanzati, per rilevare efficacemente i problemi del sonno e suggerire alternative idonee. Inoltre, vengono aggiunte funzioni di allenamento e fitness. Watch Free ha un sensore di movimento a 6 assi integrato e un sensore di frequenza cardiaca ottico che supportano oltre 100 modalità di allenamento. Dispone di monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24. Costa circa 99 euro.

Cuffie per genitori gamer

Logitech G ha appena messo a catalogo le cuffie gioco con cavo ASTRO Gaming A10 Gen 2. Che migliorano il comfort e la qualità audio. Costruiti da zero per migliorare l’esperienza, sono disponibili in cinque opzioni di colore: nero, bianco, menta, grigio e lilla. Con un peso di 246 grammi, l’archetto imbottito e i cuscinetti auricolari in memory foam offrono un comfort simile a una piuma. Disponibile al prezzo di 60€.

propri ambienti

L’azienda WiZ ha sviluppato sistemi di illuminazione intelligenti per creare la propria atmosfera a casa. Questi prodotti intuitivi sono stati progettati per essere facili da usare e configurare, entrando senza problemi nel mondo dell’illuminazione connessa e nei vantaggi che può offrire. La lampada WiZ Hero progettata per leggere, lavorare o rilassarsi, ha modalità per svegliarsi dolcemente e addormentarsi la notte. l’esclusivo controllo del tocco rende la manipolazione così facile che i bambini possono usarlo nelle loro stanze. Costo circa 50 euro.

Alimentazione per laptop

Per i genitori che hanno bisogno di portare il proprio computer ovunque, Trust presenta la batteria per laptop Laro 65W. Ha una potenza di 20.000 mAh e consente la ricarica rapida dei dispositivi ovunque. Fornisce un design compatto ed è completamente compatibile con la porta USB-A o USB-C.

Ha la capacità di caricare otto terminali mobili contemporaneamente o un laptop. Il suo indicatore LED intelligente renderà facile sapere quando è il momento di ricaricare. Non importa il marchio smartphone, poiché è compatibile con tutti i telefoni Windows, tablet, laptop o Macbook. Ha un prezzo di circa 90 euro.

Ritmo per tutti i giorni

Sony SRS-XB23 è un altoparlante wireless multifunzionale. Il suo design pluripremiato e il cinturino consentono di posizionarlo ovunque, all’interno o all’esterno della casa. La sua struttura, il suo sistema di altoparlanti X-Balanced e il suo suono ottengono buone prestazioni in qualsiasi situazione senza preoccuparsi di bagnarsi o macchiarsi. Tieni le vacanze con l’opzione Party Connect poiché ti consente di collegarlo a un massimo di 100 altoparlanti compatibili. È disponibile nei colori rosso corallo, verde oliva, azzurro, tortora e nero. Il prezzo è 120 euro.