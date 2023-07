Le migliori guanciali rinfrescanti di Costco: Dormi serenamente anche durante le giornate calde.

Tutti sappiamo che in estate il caldo può diventare soffocante, e di notte questo è particolarmente fastidioso. Se non hai un ventilatore o un condizionatore d’aria nella tua camera da letto, può essere davvero difficile addormentarsi in queste condizioni. Fortunatamente, Costco ti offre la soluzione: cuscini che hanno la capacità di rinfrescarti.

Questi cuscini hanno proprietà molto diverse da quelli convenzionali, e per questo sono in grado di offrirti una freschezza piacevole e fuori dal comune. Se vuoi conoscere queste caratteristiche speciali dei cuscini di Costco in modo più approfondito, ti invitiamo a continuare la lettura. Siamo sicuri che ti convinceranno!

I cuscini Aller-Ease di Costco: Un fantastico fresco notturno

La caratteristica più evidente di questi cuscini è la freschezza che apportano, ma, come tutti i prodotti Aller-Ease, hanno anche un sistema di protezione avanzato contro le allergie. Perché questi cuscini di Costco proteggono dalle allergie? Semplice: perché il loro tessuto, progettato da esperti, impedisce l’accumulo di particelle domestiche poco salutari. Inoltre, il tatto di questi cuscini di Costco è piuttosto morbido, tanto che sono tra i più comodi sul mercato in questo senso. Quindi, già di partenza, i cuscini di questa marca sono ottime opzioni.

Per quanto riguarda le loro proprietà rinfrescanti, il rivestimento di questo cuscino è la vera chiave. Infatti, sotto questo aspetto, questi cuscini sono così efficaci che possono essere utilizzati come sostituti dell’aria condizionata o di un ventilatore. Le dimensioni di ciascuno dei due cuscini che compongono questo set di Costco sono 50 x 71 centimetri, quindi sono abbastanza grandi da permetterti di starcene a letto tutto il tempo che vuoi senza uscirne. Per concludere, se vuoi acquistare questi cuscini rinfrescanti estivi venduti da Costco, dovrai pagare 24,99 euro, un prezzo che ci sembra abbastanza ragionevole.

Un altro fantastico cuscino fresco per non soffrire il caldo in estate

Parliamo del cuscino Therafreeze, un modello che ha un controllo dinamico della temperatura per garantirti una notte fresca e rilassante. Non solo questo, ma include anche una rete laterale traspirante che serve a dissipare ulteriormente il calore. Il comfort di questo cuscino è anche fantastico, come il modello offerto da Costco che ti abbiamo presentato, soprattutto perché è rivestito di gel: un materiale dal tatto morbido e davvero piacevole. Anche questo cuscino rinfrescante è molto consigliato!