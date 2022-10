Le migliori decorazioni di Halloween trovate su Pinterest

Halloween è dietro l’angolo e ora è il momento di decorare! Il nostro team di stilisti ha trovato una miriade di idee decorative per l’interno e l’esterno della tua casa, da decorazioni dall’atmosfera spettrale a decorazioni più eleganti in stile autunnale. Lasciati ispirare esplorando le nostre bacheche Pinterest!

Il portico d’ingresso

Ci sono molti modi per decorare il tuo ingresso. Che sia più giocoso con una combinazione di scheletri e pipistrelli o con la disposizione di graziose zucche e lanterne chic, non c’è modo migliore per accogliere i tuoi ospiti!

La tavola

Cosa c’è di meglio che raccogliere i tuoi ospiti attorno a un tavolo sapientemente decorato? Divertiti a personalizzare il tuo centrotavola in base al tema desiderato. Candele, zucche e fiori aggiungeranno un je-ne-sais-quoi all’atmosfera del pasto!

Il mantello del camino

La mensola del camino è il luogo in cui puoi dare sfogo alla tua creatività in mille modi diversi! Le ghirlande incornicieranno perfettamente questo spazio stellato nel tuo soggiorno, mentre le zucche sostituiranno brillantemente i ceppi nel camino.

Fai da te

Hai una vena artistica? Ecco diverse idee da realizzare da soli: ghirlande per la porta d’ingresso, centrotavola, decorazioni da installare sugli alberi e altro ancora. Perché non includere i bambini nel processo di creazione delle decorazioni di Halloween? Saranno molto orgogliosi di poter dire di aver partecipato!