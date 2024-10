Le migliori app gratuite per ciclismo su iPhone e Android nel 2024

Per tutti gli amanti del ciclismo, l’anno 2024 non è solo un altro anno. È l’anno in cui le applicazioni gratuite per fare del ciclismo su iPhone e Android hanno raggiunto nuovi picchi di popolarità ed efficacia. Tra le app più apprezzate troviamo Komoot, strava e AllTrails. Ma cosa rende queste applicazioni così speciali ? Scopriamolo insieme.

Navigazione e pianificazione: le migliori app gratuite per i percorsi in bicicletta

Komoot: il tuo copilota ideale

Komoot (iOS, android) è gratuito con acquisti integrati. Questa applicazione di pianificazione di itinerari e navigazione per il ciclismo e le escursioni propone percorsi adattati alle tue esigenze, punti d’interesse personalizzati, una navigazione passo dopo passo con istruzioni vocali e mappe offline.

Strava: la tua palestra mobile

Strava (iOS, android), è un’app gratuita disponibile con abbonamenti a pagamento per funzionalità avanzate. Popolare tra i ciclisti di tutto il mondo, offre funzionalità come il tracciamento dei movimenti, il registro degli allenamenti, l’analisi delle prestazioni e la comparazione con altri ciclisti della comunità.

Con queste applicazioni a portata di mano, la pianificazione del tuo prossimo giro in bicicletta sarà un gioco da ragazzi.

Performance e monitoraggio: applicazioni top per il ciclismo

AllTrails: l’app per i tuoi percorsi personalizzati

AllTrails (iOS, android), è un’altra app gratuita con abbonamenti a pagamento per funzionalità avanzate. Questa applicazione offre itinerari di bicicletta e di escursionismo, mappe dettagliate, recensioni degli altri utenti ed infine la possibilità di seguire le tue prestazioni.

Che tu sia un ciclista occasionale o un vero appassionato, queste applicazioni ti permetteranno di monitorare la tua performance e di confrontarti con gli altri membri della comunità.

Per gli amanti del mountain bike: app indispensabili per iPhone e Android

Komoot, strava e AllTrails: tre pilastri per il mountain biking

Non solo per il ciclismo su strada, Komoot, strava e AllTrails sono anche ottimi compagni per i praticanti del mountain bike. Grazie alla varietà di itinerari proposti e alle loro funzionalità specifiche, saranno indispensabili per le tue avventure in montagna.

Ride smart: strumenti essenziali per gli appassionati di VAE

Sfrutta al massimo la tua VAE con Komoot, strava e AllTrails

Anche se sei un appassionato di bici a pedalata assistita (VAE), queste applicazioni non ti deluderanno. Che tu voglia pianificare un lungo viaggio o monitorare la tua performance, queste app sono strumenti essenziali per qualsiasi ciclista.

Da quando le applicazioni per fare del ciclismo su iPhone e Android hanno preso piede, l’esperienza di andare in bici è cambiata radicalmente. Sia che tu stia pianificando un tour o che tu voglia monitorare le tue prestazioni, con Komoot, strava o AllTrails avrai sempre tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano. E se sei un amante della mountain bike o possiedi una VAE, queste app diventeranno i tuoi migliori compagni di viaggio. Buon divertimento e buon pedalare !

4.7/5 - (8 votes)