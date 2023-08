Le merceditas di pelle virali che spopoleranno in autunno per qualsiasi total black

Le merceditas di pelle virali che spopoleranno in autunno per qualsiasi total...

Le chiamate merceditas o Mary Jane sono scarpe con un tacco basso e una cinghia che di solito si allaccia sopra il collo del piede. Molte marche producono questi articoli, ma queste merceditas virali in pelle di Clarke sono probabilmente tra le migliori sia per la qualità dei prodotti che per l’attenzione nella loro realizzazione.

Questo tipo di calzatura si differenzia dalle ballerine e dalle manoletinas per essere le uniche tra le tre a avere la cinghia sul collo del piede. Questo le rende più eleganti, quindi sono ideali per eventi formali, anche se possono essere indossate tutti i giorni. Se hai bisogno di merceditas da utilizzare in occasioni speciali o tutti i giorni, sarà interessante conoscere queste a fondo.

Le merceditas virali in pelle di Clarke

La prima cosa che devi sapere è che il modello Mary-Jane Daiss30 Shine si distingue per il suo versatile tacco di soli tre centimetri. Un’altezza sufficiente per migliorare la postura ma non troppo alta, evitando così problemi comuni come fastidi e dolori.

Queste scarpe sono dotate di una tomaia in vernice nera che conferisce un “aria di femminilità” grazie alla punta arrotondata e alle cinghie sottili. Possono essere l’accessorio che stai cercando per un look sobrio ma informale, che copra sia questa stagione che la successiva.

Materiali di alta qualità

Con materiali di origine responsabile, cosa molto importante ai giorni nostri, Clarke offre scarpe in pelle traspirante che diventeranno le tue alleate nelle calde serate, impedendo la formazione di vesciche o cattivi odori ai piedi.

Inoltre, la suola esterna in gomma morbida con una sagoma a forma di C garantisce un’ottima trazione contro urti e cadute. E il suo plantare modellato Contour Cushion, rivestito in pelle e in parte riciclato, offre un magnifico supporto ad ogni passo.

Misure e colori

Queste scarpe sono disponibili in tre colori, nero, castano, praliné in vernice, e in misure europee che vanno dal 35,5 al 42. Dovrai selezionare la combinazione di misura e colore che preferisci prima di acquistare le tue future merceditas preferite da Clarke.

Quanto costa questa calzatura?

Il modello Mary-Jane Daiss30 Shine ha un prezzo di 120 euro, a cui dovrai aggiungere il costo della spedizione fino al tuo domicilio. Ricorda che si tratta di una calzatura realizzata con materiali di alta qualità, che durerà anni e resisterà all’uso più di altri simili.

Se non sei soddisfatta, puoi restituire il prodotto non indossato e nella sua confezione originale entro 28 giorni dalla sua ricezione.

