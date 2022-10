Le menti che reinventeranno il futuro si incontrano a Madrid

Per iniziare questo viaggio, Peter H Diamandis –fondatore e presidente esecutivo della X Prize Foundation, dottore in Medicina di Harvard, Ingegnere in Aeronautica e Astronautica del MIT, esperto di biologia e vincitore di decine di premi, aprirà la giornata con una conferenza presso il che rivelerà le grandi proposte che cambieranno la vita di miliardi di persone.

Colui che è stato recentemente nominato da Fortune come uno dei “50 più grandi leader del mondo”, condividerà così con il pubblico l’essenza del suo progetto vitale: aiutare i governi e le imprese a investire in idee che cambiano la vita di un miliardo di persone in meno di cinque anni.