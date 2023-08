Le luci di Leroy Merlin che coloreranno le tue notti estive nel giardino.

Convertire la nostra terrazza in un angolo in cui trascorrere del tempo comporta scegliere una corretta decorazione per essa, inclusi gli elementi che possono migliorarne la funzionalità e l’illuminazione è uno degli aspetti chiave in questo senso.

E dobbiamo scegliere una luce sufficientemente forte per poter svolgere le attività che vogliamo fare in questa area della nostra casa, ma senza esagerare. Ecco perché le ghirlande sono un’ottima alternativa e oggi vogliamo mostrarvi un’opzione di Leroy Merlin ideale per qualsiasi spazio esterno.

La migliore alternativa per decorare e illuminare la nostra terrazza

Le ghirlande luminose sono un’ottima opzione per le aree esterne, come terrazze, giardini, ecc. Questo tipo di dispositivi ci aiutano a creare un’atmosfera accogliente e rilassante ideale per questi ambienti, ma servono anche a permetterci di utilizzarli di notte.

Ma non solo, questi elementi hanno anche una funzione decorativa molto interessante e possiamo trovare molti modelli diversi in commercio a seconda di come le vogliamo: ghirlande colorate, con luci bianche, design con figure animali, ecc. Oggi vi mostriamo le nostre preferite.

La ghirlanda di Leroy Merlin che farà brillare la tua terrazza piena di colore e luminosità

Leroy Merlin è una piattaforma che ci offre sempre articoli interessanti a prezzi convenienti e, in questo caso, abbiamo selezionato una ghirlanda solare che puoi acquistare tramite il loro sito web o nei negozi fisici che il marchio ha in tutta la Italia. Tutto questo al prezzo di 35,99 euro.

In particolare, si tratta di una ghirlanda solare del modello INSPIRE Borealis che incorpora luci RGB di diversi colori: rosso, verde e blu. In modo da poter dare un tocco molto più gioioso alla nostra terrazza, cosa particolarmente importante se abbiamo optato per una decorazione più neutra.

Tra i vantaggi di questa ghirlanda c’è il fatto che funziona con energia solare, il che significa che non è necessario collegarla a una presa di corrente, ma si carica durante il giorno tramite i pannelli solari incorporati e si accende automaticamente di notte. Questo comporta un grande risparmio energetico, cosa particolarmente importante nel periodo che stiamo vivendo attualmente.

Inoltre, nel caso in cui si voglia caricare la ghirlanda perché non ha ricevuto sufficiente luce, è anche possibile farlo, in quanto dispone di una porta USB che consente di collegarla alla corrente. Questo può essere utile nei giorni nuvolosi o in luoghi dove l’esposizione solare diretta può essere limitata, limitando l’uso che possiamo fare di questa ghirlanda.

I modi di illuminazione di queste luci di Leroy Merlin

Riguardo ai suoi modi di illuminazione, anche se ogni luce ha il proprio colore e non possono essere modificati, è possibile selezionare diverse opzioni come il lampeggio, la transizione o il colore fisso. Un aspetto che ti permetterà di creare diverse atmosfere sulla tua terrazza in base alle esigenze del momento.

E, infine, è fondamentale segnalare che la lunghezza di questa ghirlanda è di 8 metri, quindi possiamo posizionarla intorno alla nostra terrazza senza preoccuparci di rimanere corti. Ciò ci offre una grande libertà nella scelta di come utilizzarla. In definitiva, è un prodotto ideale per migliorare l’estetica della nostra terrazza in modo semplice e a poco prezzo. Infatti, tutti i clienti che hanno già acquistato questo prodotto hanno lasciato buone opinioni su di esso sul sito web di Leroy Merlin. Cosa aspetti a unirti a loro?