Le lenzuola di Zara Home che devi assolutamente comprare: perfette per il caldo.

Le lenzuola sono uno dei tessuti più importanti della casa, fondamentali per vestire il letto e proteggere il materasso, oltre ad avere una valenza decorativa che contribuisce a creare un ambiente accogliente e caldo in qualsiasi stagione. Oggi vi presentiamo un completo set di lenzuola di Zara Home, di altissima qualità, perfetto per dormire comodamente nelle calde notti estive e per impreziosire la tua camera da letto con uno stile unico e ricercato.

Zara Home offre nel suo vasto catalogo una grande varietà di lenzuola, con tessuti e design diversi per soddisfare ogni esigenza, con un’eccellente rapporto qualità-prezzo che rende l’acquisto davvero conveniente. Il brand spagnolo, facente parte del gruppo Inditex, gode di grande successo sia in Italia che a livello internazionale, con una presenza capillare in numerosi Paesi.

Il set di lenzuola che vi consigliamo di acquistare è il Set di lenzuola in lino, un completo set disponibile in diverse tonalità, tra cui pietra, grigio antracite e grigio piombo, perfetto per arredare la tua stanza con eleganza e originalità.

Il fantastico set di lenzuola di Zara Home è composto da lenzuola, federe e copripiumino, realizzati in 100% lino lavato con un grammo di 140 g/m2. Il set completo è disponibile nelle seguenti misure e prezzi:

Cameretta singola (150 x 220 cm) – 155,96 €

Letto matrimoniale 135/140cm (220 x 220 cm) – 239,96 €

Letto matrimoniale 150/160cm (240 x 220 cm) – 239,96 €

Letto matrimoniale 180/200cm (260 x 240 cm) – 279,96 €

Letto matrimoniale King Size (290 x 260 cm) – 299,96 €

Tutti i prezzi si riferiscono all’acquisto dell’intero set completo, ma è possibile acquistare le singole lenzuola separatamente, se preferite.

Se cercate lenzuola di alta qualità, che possano durare a lungo nel tempo, questo set di lenzuola di Zara Home è sicuramente una scelta vincente, con un tessuto ideale per la stagione estiva e in grado di assicurare il massimo comfort notturno.

4/5 - (4 votes)