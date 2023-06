Le lenzuola di Zara Home che devi assolutamente comprare per resistere al caldo.

Le lenzuola sono uno dei tessili più importanti della casa, fondamentali per vestire il letto e proteggere il materasso, oltre a dare un tocco decorativo interessante. Pertanto, è importante considerare anche la loro estetica per creare un ambiente bello, caldo e accogliente in qualsiasi momento dell’anno. Scopriamo insieme il completo juego de sábanas di Zara Home, che rappresenta la migliore qualità del mercato e darà un tocco incredibile alla tua camera da letto, perfetto per dormire comodamente nelle calde notti estive.

Zara Home presenta un vasto catalogo di lenzuola in diversi tessuti e design, perfetti per soddisfare i gusti di tutti. La famosa catena spagnola di proprietà del gruppo Inditex ha un enorme successo sia in Italia che a livello internazionale, con presenza in numerosi paesi.

Il set di lenzuola di lino è sicuramente quello che ti conquisterà. Si tratta di un completo set disponibile in diversi colori, tra cui pietra, grigio antracite e grigio piombo, perfetti per creare l’atmosfera che desideri. Il fantastico set di lenzuola di Zara Home è composto da lenzuola, federe, copripiumino e lenzuola con un tessuto in 100% lino lavato con un grammo di 140 g/m2. Il set è disponibile in diverse taglie e prezzi:

Cama 90cm (150 x 220 cm) – 155,96 €

Cama 135/140cm (220 x 220 cm) – 239,96 €

Cama 150/160cm (240 x 220 cm) – 239,96 €

Cama 180/200cm (260 x 240 cm) – 279,96 €

Cama 200cm (290 x 260 cm) – 299,96 €

Puoi acquistare ogni pezzo separatamente, ma il prezzo è per l’intero set.

Se stai cercando lenzuola di qualità che durino molti anni, il set di lenzuola di Zara Home è sicuramente una scelta vincente, soprattutto per la stagione estiva, poiché il tessuto ti garantirà il massimo comfort durante le notti più calde. Non perdere l’opportunità di dar vita alla tua camera da letto con stile e comfort.

