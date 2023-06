Le Kalenji tra i 10 capi più economici di Decathlon: conviene prenderli

L’estate inizia tra pochi giorni, quindi se hai intenzione di rinnovare il tuo guardaroba o forse comprare delle buone scarpe da allenamento o per correre durante le vacanze, sicuramente avrai in mente i saldi di Decathlon, il primo negozio sportivo che, infatti, ha già molte offerte che non puoi lasciarti sfuggire e, in particolare, ha delle scarpe che sono le più desiderate del suo catalogo. Prendi nota perché queste Kalenji sono tra i 10 capi più economici di Decathlon, quindi sicuramente ti conviene prenderle.

Decathlon spopola con le sue Kalenji più economiche

Se sei un appassionato di corsa, sicuramente conoscerai il marchio Kalenji, la linea di prodotti di Decathlon dedicata a questo sport. Kalenji offre abbigliamento, accessori e, soprattutto, scarpe da corsa di buona qualità e a prezzi molto competitivi.

E tra i diversi modelli di scarpe Kalenji, spicca uno in particolare, che è anche uno dei più scontati nelle attuali offerte di Decathlon. Si tratta del modello Kalenji Active, delle scarpe da uomo che sono un’opzione ideale per i corridori che cercano delle calzature versatili, comode e con un buon rapporto qualità-prezzo.





Le Kalenji Active sono delle scarpe da running progettate per correre su terreni misti, cioè sia su asfalto che su percorsi sterrati o ghiaiosi. Sono delle calzature comode, che garantiscono ammortizzazione e leggerezza, che ti permetteranno di correre fino a 10 km a settimana.

Il loro concetto di ammortizzazione CS nel tallone permette a queste Kalenji di fornirti una migliore assorbimento degli impatti ad ogni passo che fai.

La parte superiore è realizzata con una maglia traspirante e senza cuciture che si adatta al piede e previene le irritazioni. Inoltre, ha dei rinforzi sintetici sulla punta e sul tallone per proteggere il piede da eventuali colpi o sfregamenti.

Le Kalenji Active sono delle scarpe pensate per corridori principianti o intermedi che vogliono iniziare alla corsa o migliorare i loro tempi. Sono anche adatte a corridori che vogliono variare i loro allenamenti e correre su diversi tipi di terreno, senza dover cambiare calzature.

Non pensarci due volte e non lasciarle sfuggire. Le Kalenji Active hanno un prezzo in offerta di 29,99 euro sul sito web di Decathlon, il che le rende tra le scarpe più economiche sul mercato. Con meno di 30 euro puoi avere delle scarpe polivalenti, confortevoli e durature che ti serviranno per i tuoi allenamenti e le tue corse durante questa estate ma anche il resto dell’anno.