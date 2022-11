Le infradito che stanno conquistando Instagram sono di Bimba y Lola e stanno andando a ruba.

Le infradito sono una calzatura essenziale quando arriva l’estate, una base per andare in spiaggia o in piscina e che darà ai vostri piedi un tocco divertente ed estivo, perfetto per questo periodo dell’anno. Oggi vi mostriamo alcuni infradito di Bimba y Lola che stanno conquistando Instagram per quanto sono carini e vanno a ruba nei negozi… non perdetevi i vostri! Fondata nel 2005, Bimba y Lola è un’azienda galiziana creato da due nipoti del prestigioso designer Adolfo Domínguez. Specializzata in moda, accessori e complementi, il suo successo cresce inarrestabilmente ogni anno grazie ai suoi design originali, accattivanti e di tendenza. Un’azienda che in questi oltre 15 anni si è posizionata tra i best seller ed è un punto di riferimento nel settore della moda.Le infradito Bimba e Lola che spopolano su InstagramQuesta è la Stampa infradito Jungle Un bellissimo set di infradito dal design divertente e molto estivo, con la base in bianco e i cinturini con logo giallo. Il prezzo di queste bellissime infradito è di 38€, una cifra che vale la pena di pagare perché si tratta di una scarpa che si utilizzerà molto. Queste infradito di Bimba y Lola hanno una suola personalizzata con il logo Hanno un disegno su tutta la suola di una giungla coloratissima con sfumature di rosso, giallo, verde, blu, rosa… un multicolore completo che darà un tocco di stile spettacolare ai vostri piedi per tutta l’estate quando andrete in piscina o in spiaggia. Essendo così colorati, si abbinano a tutto, quindi potrete creare infiniti look da spiaggia con loro. include una borsa protettiva in modo da poterli portare sempre con sé ben protetti e da poterli conservare nelle migliori condizioni quando non li si usa. La suola è realizzata al 100% in etilene vinilacetato, la tomaia è al 100% in poliuretano termoplastico e la fodera è all’80% in etilene vinilacetato e al 20% in poliuretano termoplastico. Se siete alla ricerca di una calzatura ideale per andare in spiaggia che non solo vi garantisca stile, ma anche una calzata comoda e confortevole, questa è la scarpa che fa per voi. il massimo del comfort Senza dubbio, queste infradito di Bimba y Lola sono una delle migliori opzioni per l’estate. Comfort, design, stile e buon prezzo… hanno tutto! Inoltre, sono molto resistenti, quindi se ne avrete cura, li userete per più di una stagione estiva.