Le infezioni sessualmente trasmissibili crescono dell’84% in cinque anni in Spagna

Sebbene l’attenzione sia rivolta al covid o al vaiolo delle scimmie, la verità è che l’incidenza di Malattie trasmesse sessualmente non smette di aumentare. I dati pubblicati questo giovedì dall’azienda tecnologica specializzata in salute Cegedim mostrano che negli ultimi cinque anni (dal 2016 al 2021) malattie come HIV, clamidia o gonorrea sono cresciuti dell’84% in Spagna, soprattutto tra gli uomini, che raddoppiano le diagnosi delle donne. Lo indicavano già gli ultimi dati ufficiali, del Ministero della Salute, corrispondenti al 2019 boom delle malattie sessualmente trasmissibili, che non ha subito rallentamenti negli ultimi anni.

Per affrontare questo problema, il disegno di legge di riforma del legge sull’abortoche martedì il Consiglio dei ministri ha approvato per la presentazione alle Cortes, recepisce due misure fondamentali: istruzione e distribuzione gratuita dei preservativi negli istituti, nelle carceri e nei centri dei servizi sociali. Come ha sostenuto il ministro per le Pari opportunità, Irene Montero, nella conferenza stampa dopo il Consiglio, “la mancanza di educazione sessuale nelle scuole è ciò che sta causando l’aumento delle infezioni sessualmente trasmissibili, del 70%, dell’80%, a volte del 150%” .

Ed è che gli studi indicano, come ha ricordato anche il ministro, che quasi il 70% degli studenti delle scuole superiori confessa che il educazione sessuale che hanno ricevuto, che finora non è stato regolamentato ed è dipeso dalla volontà del gruppo dirigente o del corpo docente, non è stato utile per la loro vita sessuale e che Internet o gli amici sono le loro principali fonti di informazione.

Le campane

Detto questo, la riforma della legge sulla salute sessuale e riproduttiva afferma che “lo faranno campagne regolari finalizzato alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili”. Inoltre, indica che il educazione affettivo-sessuale faranno parte “del curriculum per tutta la fase dell’obbligo”, come già stabilito dalla recente riforma dell’istruzione, la cosiddetta “legge Cela”, e che sarà distribuito metodi contraccettivi di barriera nei centri dei servizi sociali, nelle carceri e istitutiproprio durante le campagne di educazione sessuale portate avanti dalle scuole.

Secondo gli esperti, motivi della crescita esponenziale delle malattie sessualmente trasmissibili sono molteplici. Da un lato c’è il liberazione sessuale e la moltitudine di sporadici incontri sessuali che si verificano oggi. In secondo luogo, la paura dell’infezione da HIV è andata persa perché questa malattia non è più una condanna a morte. E aggiunge anche che ora il sistema rileva sempre di più questo tipo di malattia, anche se la strada da fare è ancora lunga perché, a volte, sono asintomatico.

la statistica

I dati pubblicati questo giovedì da Cegedim indicano che dal 2016 al 2021 i contagi di HIV140% il clamidia71% infezioni gonococciche (gonorrea) e 59% herpes genitale. Le uniche malattie sessuali che hanno subito una diminuzione sono l’epatite B, C e D.

E del totale diagnostical’HIV rappresenta il 42%, l’epatite il 26%, l’herpes genitale il 14% e la sifilide l’8%, sebbene con una grande differenza tra sessi. Il virus del papilloma umano (85%), l’herpes genitale (63%) o la clamidia (59%) sono più rilevati in essi; mentre la sifilide (80%), l’HIV (76%), le infezioni gonococciche (72%) o l’epatite B, C e D (62%) sono più frequenti nei maschi.

Per quanto riguarda la etàLa clamidia viene diagnosticata principalmente intorno ai 32 anni, seguita dal papillomavirus umano e dalle malattie gonococciche con un’età media rispettivamente di 36 e 37 anni. Già nel quarantena, la comparsa della sifilide (45 anni) o dell’HIV (48 anni) è più frequente. Infine, la diagnosi del gruppo delle epatiti B, C e D si pone solitamente intorno ai 54 anni di età.