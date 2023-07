Le Havaianas flip flop più alla moda del momento: ci sono 7 design diversi e le puoi trovare a 35€

Farm Rio, un noto marchio brasiliano, si è unito a Havaianas per creare una collezione di sandali che sta sorprendendo il mondo intero. Evocano gioia e positività, due emozioni che sono sinonimo di estate e che ora abbiamo l’opportunità di esprimere attraverso i nostri look.

La collaborazione Havaianas x Farm Rio include sette diversi design di sandali, ognuno con un design ispirato a diversi motivi e frutta. Ogni design ha un prezzo di 35 euro. È molto difficile sceglierne solo uno, poiché sono tutti bellissimi.

Sandali Havaianas x Farm Rio

Dei sandali con il laccio tra le dita che possiamo sfruttare molto questa stagione, non solo per andare in spiaggia, ma anche per creare look urbani comodi e alla moda. Un abito bianco è sempre una scelta sicura, e con questi sandali in uno dei design disponibili si sta davvero bene.

Uno dei capi must-have dell’estate 2023 è l’ abito all’uncinetto. Anche se inizialmente ci ricordava i centrini che le nonne mettevano sul divano, ora sappiamo che avere un abito all’uncinetto nel guardaroba è la migliore combinazione per le giornate di sole e mare.

La tendenza del cut-out non possiamo perderla di vista perché sta vivendo il suo momento di massimo splendore. Quest’estate la stiamo vedendo soprattutto negli abiti e nella zona della vita, ma anche in altri capi come i top e in altre zone come lo scollo.

La gonna pantalone è un capo che non può mancare questa stagione nel nostro armadio. Versatile, comoda e di stile, possiamo abbinarla ai sandali di Havaianas x Farm Rio e a una maglietta corta o a un body per un look quotidiano.

Il colore arancione è molto di moda. È vero che per molto tempo è stato relegato in secondo piano, ma questa stagione è diventato protagonista. Tutti i capi si tingono di arancione per creare look allegri, originali e vitali. Possiamo indossarlo negli abiti, nei completi di camicia e pantaloncini, ecc.

E infine, allo stesso modo degli abiti bianchi, è impossibile comprendere l’estate senza la fantasie a quadri vichy. Diventano sempre i protagonisti degli abiti di ispirazione lady più favolosi dell’estate, ma nel 2022 la tendenza invita a puntare sui quadri vichy in colori audaci come il giallo e il fucsia.

