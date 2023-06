Le friggitrici ad aria hanno i giorni contati: l’elettrodomestico di Lidl che cambierà tutto.

Cucinare in modo salutare sta diventando di moda, cosa che dovrebbe essere così per tutti e che sicuramente porta molti benefici, soprattutto per la salute, sia nel caso dei bambini che degli adulti, poiché l’alimentazione di ogni persona dovrebbe essere sempre salutare. Oggi ti mostriamo un nuovo elettrodomestico Lidl che sta facendo impazzire la gente e che soppianterà altre opzioni, come le friggitrici ad aria, grazie a tutto il vantaggio che puoi trarne per cucinare in modo sano e organizzare meglio i tuoi pasti… non perderlo!

Lidl offre in tutti i suoi cataloghi un elettrodomestico che è sempre interessante, soprattutto quando si tratta di piccoli elettrodomestici, poiché solitamente sono delle vere e proprie invenzioni che sono utili da avere in casa e che si dimostreranno versatili e funzionali. La catena tedesca sta ottenendo un grande successo in Italia, dove ha già oltre 600 negozi, cifra che aumenterà ancora di più alla fine dell’anno quando saranno inaugurati vari altri negozi che sono attualmente in fase di preparazione.

Il forno elettrico Lidl che cambierà la tua alimentazione

Si tratta del Forno elettrico con grill da 1500 W, un potente forno elettrico da tavolo che puoi collocare in quasi ogni angolo della tua cucina poiché occupa poco spazio e che offre molte funzioni per poter preparare in esso ogni tipo di alimento e cucinarli in modo salutare. Attualmente ha un prezzo di 99,99 euro, un investimento che ne vale la pena poiché utilizzarlo ti cambierà la vita in meglio.

Questo fantastico forno elettrico Lidl ha una potenza di 1500 W e una lunga lista di caratteristiche che lo rendono molto interessante e lo rendono un must-have nella tua cucina:

5 funzioni di cottura/grill (calore superiore; calore inferiore; calore superiore e inferiore; calore superiore e inferiore con circolazione d’aria; calore superiore e inferiore con circolazione d’aria e girarrosto).

(calore superiore; calore inferiore; calore superiore e inferiore; calore superiore e inferiore con circolazione d’aria; calore superiore e inferiore con circolazione d’aria e girarrosto). Regolazione continua della temperatura tra i 70ºC e i 230ºC.

tra i 70ºC e i 230ºC. Funzionamento in modalità continua o con timer fino a 120 minuti.

Spiedo girevole e funzione girarrosto per arrostire polli.

per arrostire polli. 30 l di capacità con 3 livelli e spazio per teglie fino a 30 cm di diametro .

. Vassoio raccogli-briciole e raccogli-grasso rimovibili.

Porta a doppio vetro.

Decorazioni eleganti in acciaio.

Misure di 50,5 x 32,8 x 38,9 cm.

Peso di 6,6 kg.

Inoltre, include una griglia, una teglia antiaderente, 2 pinze e uno spiedo girevole in acciaio inossidabile con pinze di fissaggio. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, la porta è di vetro, il telaio in lamiera di ferro e la teglia, gli spiedini e il riscaldatore sono in acciaio inossidabile.

