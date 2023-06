Le famose Adidas bianche sono nuovamente in offerta da Decathlon e sono così.

Il colore bianco è il colore principale quando arriva l’estate, sia per l’abbigliamento che per le scarpe o la decorazione, un colore che dona luminosità, pulizia, minimalismo e molto altro, quindi se usato bene puoi trarne molto vantaggio. Oggi ti mostriamo un paio di Adidas bianche di Decathlon, tra le più vendute del marchio e che hanno anche un incredibile sconto nel negozio francese… affrettati perché volano!

Adidas è uno dei marchi sportivi più famosi al mondo, insieme a Nike, oltre ad essere uno dei più prestigiosi grazie a diverse decadi di successo con design di qualità, innovativi e che hanno conquistato il pubblico di diverse generazioni nel corso degli anni. Da Decathlon puoi trovare centinaia di prodotti del marchio tedesco, sia in abbigliamento che in calzature, accessori, complementi, attrezzature, ecc.

Le Adidas bianche per bambini in sconto su Decathlon

Si tratta delle Sneakers Adidas Big Court Bambini Bianco Perla, uno dei modelli più venduti del marchio tedesco negli ultimi anni e disponibili su Decathlon nelle taglie dalla 35 alla 39, quindi anche se sono vendute come per bambini, molti adulti possono anche indossarle essendo nella loro misura. Attualmente hanno uno sconto del 28% nel negozio francese, quindi il prezzo finale è di 28,99€, un’offerta epica che non puoi lasciarti sfuggire.

Queste fantastiche Adidas bianche per bambini sono ideali sia per le attività sportive che per andare a scuola e correre tutto il giorno, così versatili che si adattano a tutto ciò di cui il bambino ha bisogno in ogni momento, il che sarà anche perfetto per te, che spenderai poco denaro per delle calzature di grande qualità.

Tra le loro caratteristiche più interessanti ci sono anche alcune come la chiusura con lacci, la suola in gomma che garantisce grande resistenza all’abrasione, gli occhielli larghi per renderle facili da mettere e togliere e il collo del piede che garantisce un perfetto supporto del piede, senza stringere ma senza lasciarlo molle. Inoltre, la loro estetica è coronata da dettagli in grigio argento che sono un contrasto incredibilmente attraente per il quasi total white delle scarpe.

Se cerchi delle calzature comode e di qualità, non c’è dubbio che queste Adidas bianche per bambini siano perfette, soprattutto con lo sconto così incredibile che applica attualmente Decathlon.