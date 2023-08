Le esperte di moda ci dicono quali capi non avremo bisogno quando finirà l’estate.

Dì addio all’estate e saluta l’autunno, tra pochi giorni niente sarà più come prima, ci saranno capi che non vedrai più. Le alte temperature di questi giorni ci stanno ingannando, stiamo raggiungendo cifre davvero sorprendenti e ci allontanano continuamente da ciò che sarebbe normale per questa stagione dell’anno. Per fortuna, il brutto tempo arriverà e con esso la necessità di cambiare armadio. Prendi nota dei capi che non avrai più bisogno quando finirà l’estate.

Questi sono i capi che non avrai più bisogno quando finirà l’estate, secondo gli esperti di moda

La fine dell’estate diventerà il momento di dire addio quasi per sempre ai pantaloni aderenti. Se li hai nell’armadio, è ora di salutarli, è una tendenza completamente superata che non tornerà, almeno per adesso. Ritorna l’ispirazione più anni settanta e comoda con un autunno dai toni hippie.

Metti in un cassetto dell’armadio la minigonna. Il lunghezza midi prenderà il sopravvento. Non importa come sia la gonna che ti piace, sarà meglio puntare su una lunghezza che ti permetta di uscire di casa alla moda e farlo in modo che noterai la differenza. Le gonne lunghe sono ideali per evidenziare la vita e non sembrerai più bassa, anzi, specialmente con stivali o tronchetti.

La tendenza oversize sarà una delle tendenze che si imporrà, specialmente per camicie e blazer. Cercheremo la comodità e lo faremo con queste capi che saranno un po’ più grandi. L’autunno è una stagione in cui si sentono i primi freddi e lo fanno in grande, è importante avere i capi necessari per affrontarli.

Indossa un tipo di capo a maglia che sostituisca il crochet. La tendenza del crochet che ci ha accompagnato in questi giorni, scomparirà completamente. Torneremo a puntare sulla maglieria più speciale. Maglioni o vestiti, sono sempre un’ottima opzione per riempire il nostro armadio di una tendenza che non mancherà mai. Acquista questo tipo di capi e accessori che vanno bene con tutto.

Queste sono alcune delle novità che ci porterà la nuova stagione che non puoi lasciarti sfuggire, procuratene prima che sia troppo tardi.

