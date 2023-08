Le esperte di feng shui parlano: ecco i colori che dovresti mettere sulle unghie se vuoi avere fortuna per il resto dell’anno.

Il feng shui è una disciplina millenaria che si basa sull’energia che muove il mondo, i colori delle unghie possono essere una prova di questa forza che ci porta fortuna. Le energie che circondano la nostra casa o il luogo in cui passiamo molto tempo, questa disciplina orientale ha una serie di dati che supportano le teorie decorative che attraggono la buona fortuna. Possiamo applicare queste conoscenze millenarie nella nostra vita di tutti i giorni grazie a delle unghie di un colore in evidenza.

Questi sono i colori che dovresti mettere sulle unghie se vuoi avere fortuna secondo il feng shui

Il giallo è il colore della ricchezza. Ti starà benissimo una manicure gialla, un tono che sarà per il feng shui il miglior alleato dell’arrivo del denaro e delle buone sensazioni. Puoi abbinarlo a un tono bianco che accompagni le tue unghie o ad alcuni dettagli in un altro dei toni di questa lista per potenziare ancora di più l’energia di questo tono.

Il tono rosso è uno dei colori che non può mancare in unghie che attirano con il feng shui la prosperità. È forse uno dei toni più utilizzati per quanto riguarda la manicure, non esitare, scommetti su questo colore che sicuramente hai a casa per fare sì che i tuoi desideri si avverino.

Un colore verde ti servirà per allontanare le cattive vibrazioni. La natura è un elemento molto presente nel feng shui. Determinate piante sono responsabili di attirare ricchezza e buone sensazioni. Puoi dipingerti delle foglie sulle unghie per potenziare l’effetto del colore verde in questa parte del corpo.

Il viola è il quarto tono che possiamo incorporare nella nostra manicure. Un colore molto alla moda che ci aiuterà a avere successo nel lavoro. Possiamo portarlo abbinato a un altro dei classici della stagione, il rosa. Sono colori che sulle unghie saranno sempre belli e ora abbiamo la scusa perfetta per cercarli.

Cura le tue unghie e allo stesso tempo attira la buona fortuna con questi toni di unghie, scegli il colore che ti piace di più e cerca il design perfetto per ottenere il risultato che stai cercando. Ognuno di questi toni è di tendenza e ti starà bene.

4.7/5 - (9 votes)