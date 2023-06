Le espadrille per cui sospirano le ragazze alla moda di Madrid sono da Stradivarius.

Se stavi cercando dei nuovi scarpe per il resto della primavera e dell’estate, avrai notato che quasi tutti hanno il tacco. Anche se per la maggior parte delle donne non è un problema, potresti essere interessata a trovare un’opzione diversa. Se è così, ti piaceranno queste espadrillas per cui sospirano tutte. Sono senza tacco di Stradivarius e devi conoscerle.

Parliamo di un paio di espadrillas beige che si combineranno facilmente con qualsiasi look tu abbia scelto per quel giorno speciale. Grazie al suo tono chiaro e al suo design elegante, potrai indossarle con outfit informali come formali, in eventi diurni o notturni.

Le espadrillas per cui sospirano tutte

Dettagli e accessori in evidenza

Se diamo un’occhiata allo stile di queste espadrillas, ci troveremo di fronte a un dettaglio di punta e suola in iuta. Insieme a loro, una chiusura con fibbia che non solo le rende interessanti ma anche comode da utilizzare.

Passando al materiale di confezione, scopriamo che il taglio è del 92% poliuretano e dell’8% poliestere, mentre la fodera è del 100% poliestere. Questo è importante perché sono tessuti delicati, che necessitano di cure molto specifiche per rimanere in uno stato perfetto.

Si raccomanda di non lavarle né applicare candeggina o sbiancante. Non puoi neanche stirarle o lavarle a secco. E non usare l’asciugatrice. Se hai dubbi, puoi consultare direttamente Stradivarius o cercare tutorial su Internet per una conservazione ideale.

Prezzo e metodi di pagamento

Disponibili in taglie dalla 35 alla 41, queste espadrillas hanno un prezzo di 25,99 euro. Investendo una quantità minima di denaro acquisisci un prodotto versatile, di quelli che scegli quando non sai cosa mettere.

Puoi pagare il tuo acquisto con il metodo di pagamento con cui ti senti più comoda, poiché il marchio accetta tutti quelli popolari. Dalle carte Visa, MasterCard e American Express alle piattaforme come Bizum, PayPal, Affinity Card. O con la tua gift card.

Spedizioni e resi

In Stradivarius le spese di spedizione nei negozi sono completamente gratuite, quindi puoi ritirarle senza costi aggiuntivi in pochi giorni. Nel frattempo, se selezioni la tua spedizione in un punto di ritiro o a domicilio sarà gratuita per ordini a partire da 30 euro. In caso contrario, devi pagare un supplemento di 3,95 euro per le spedizioni standard a domicilio o di 5,95 euro per le spedizioni express a domicilio.

Per il resto, hai un mese dalla data di conferma di ricezione del tuo ordine per effettuare il reso.

5/5 - (4 votes)