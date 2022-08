Le debolezze difensive del Liverpool sono state messe in luce quando gli infortuni mordono duramente contro lo spirito combattivo del Manchester United

Per tutta l’energia rauca che l’ha fatto infuriare Manchester United i fan portati all’Old Trafford, per questo avevano qualcosa della sensazione del calcio di blocco Liverpoolquel periodo curioso in cui gli infortuni e lo stadio vuoto sono riusciti a derubare gli allora detentori del titolo della loro forza propulsiva.

Quindi era lunedì. Il Liverpool si è trovato in una gara combattuta e dura e per una volta era un po’ fuori ritmo. Non hai bisogno di statistiche di sprint spurie per illustrare il punto. Semplicemente guardando la partita, era evidente che il Manchester United aveva un’intensità e una velocità nel loro gioco che i loro grandi rivali, la squadra che per così tanto tempo sono stati i dervisci rotanti della Premier League, non potevano eguagliare.

Come una tantum, ciò potrebbe non essere motivo di grande preoccupazione. Lo United doveva mostrare una reazione dalle loro disastrose esibizioni contro il Brighton e Brentford; Lo stesso Klopp aveva riconosciuto prima della partita che avrebbe preferito affrontare un avversario in piedi piuttosto che un animale ferito. Anche quando questa sconfitta è affiancata al pareggio Fulham e Palazzo di cristallo che ha il Liverpool al 16° posto, il beneficio del dubbio appartiene a una squadra che è stata al vertice del calcio europeo o quasi per quasi mezzo decennio.

Tuttavia, c’erano segni di qualcosa di più preoccupante di una semplice serie traballante di due punti su nove. Virgilio van Dijk e James Milner sembrava essere impegnato in una guerra di parole in corso tra loro derivante dai loro goffi tentativi di negare Jadon Sancho l’apri. Klopp ha fatto il possibile per minimizzare le frustrazioni di due dei suoi giocatori più anziani, dicendo “è com’è quando sei in un campo come questo”. Ma non è stato così per il Liverpool negli ultimi anni e non solo perché ha riscosso un tale successo su questo terreno.

Una vista era del tutto più familiare, i malfunzionamenti difensivi di Trento Alexander-Arnold. Nemmeno per un secondo Klopp dovrebbe considerare di far cadere la schiena destra. I sacrifici da fare senza palla vanno fatti in un baleno per scatenare la spinta offensiva del 23enne. Allo stesso modo, è lecito chiedersi se, dopo anni di interrogazione sulla sua tendenza allo spegnimento, siano stati fatti, a questo punto, ulteriori miglioramenti difensivi.

Alexander-Arnold è cresciuto fisicamente al punto che i duelli uno contro uno non sono un punto debole, ma la sua concentrazione è stata carente fin dall’inizio all’Old Trafford e lo United l’ha sfruttata senza rimorsi. Fallo goffo Marco Rashford era tutto l’incoraggiamento Antonio Elanga necessario. “Dov’è Trento?” è stato il grido dell’analista di CBS Sports Jamie Carragher quando il giovane svedese ha colpito il palo subito dopo.

La risposta di solito è che è in campo per aiutare il Liverpool a segnare più gol e che spetta a chi lo circonda coprirlo. Eppure in questo momento, Alexander-Arnold potrebbe trovarsi nella stessa situazione in cui si trovava all’inizio del 2021. Proprio come allora con i difensori centrali, la lista degli infortuni sfiora il brutale centrocampo, un’area che potrebbe hanno comunque avuto bisogno di rafforzarsi anche se Thiago, Naby KeitaAlex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones non erano tra i 10 giocatori nella stanza di trattamento tre partite della stagione.

Ancora una volta, problemi di personale – in questa occasione insieme a un calo di forma per Giordano Henderson — hanno lasciato il terzino destro con un cast in continua evoluzione di compagni di squadra intorno a lui. Joe Gomez non era meglio attrezzato per coprirlo questa settimana di quanto lo fosse stato Nathaniel Phillips la scorsa settimana.

Lo United, nel frattempo, è stato spietato con dieci Hag che ha introdotto Anthony Martial durante la pausa in modo da poter portare Marcus Rashford nel canale tra Alexander-Arnold e Gomez. Ha pagato i dividendi in modo enfatico in 53 minuti. C’era, ovviamente, poco prezioso che quest’ultimo poteva fare quando il controllo errato di Henderson ha consegnato allo United una possibilità di contrattacco che hanno sfruttato con gusto. È stato il mero culmine di un’ora di sondaggi in quel particolare corridoio di incertezza del Liverpool.

Ma se la vita di Alexander-Arnold è stata resa più difficile da coloro che lo circondavano, non sempre si è fatto un favore, rinunciando all’inseguimento dell’apertura dello United una volta che il dare e andare di Elanga con Christian Eriksen lo aveva colto alla sprovvista. La sconcertante esitazione di Virgil van Dijk quando Sancho si trovava in posizione di tiro ha attirato l’attenzione, ma dall’altra parte del campo Alexander-Arnold è stato fin troppo lento nel tornare in posizione per aiutare.

Questo è stato il motivo di maggiore preoccupazione per il Liverpool quella notte, che sembravano fuori dal gioco, qualcosa di così atipico per una squadra di Klopp. “L’inizio del gioco è stato esattamente quello che tutti tranne che ciò che i fan dello United si aspettavano, ci stavano cercando”, ha riconosciuto. “Hanno iniziato leggermente più aggressivo di noi, potevano giocare di più il gioco che volevano di quanto potessimo giocare noi il gioco che volevamo”.

Forse anche se la spiegazione è piuttosto semplice. Non era che il Liverpool fosse fuori di per sé, ma che lo United fosse così d’accordo. Anche se per molti versi tutto era disastroso prima della partita, le circostanze non avrebbero potuto essere più adatte alla reazione tanto annunciata.

L’Old Trafford si era infuriato con la famiglia Glazer prima del calcio d’inizio; ha messo davanti a loro 11 giocatori del Liverpool ed erano sicuri di offrire il supporto più chiassoso. I giocatori, aiutati da dieci Hag, hanno preso la decisione ovvia di far cadere il freno a mano tattico Cristiano Ronaldo e un colpo di granata Harry Maguire — avevano solo bisogno di eguagliare quell’energia fin dall’inizio per avviare il circolo virtuoso che li ha portati alla vittoria.

La rabbia di Erik ten Hag contro il Brentford non era stata riservata all’incapacità della sua squadra di mettere in gioco la sua visione tattica. Non aveva la sua squadra che costruiva triangoli di passaggio intricati per costruire il gioco da dietro nel loro giorno libero. Domenica scorsa hanno corso yard dure perché non avevano fatto il giorno precedente (è in questo e solo in questo che potremmo vedere valore nelle statistiche di sprint che hanno dominato il discorso di questo fine settimana. Non mostrano necessariamente una mancanza di sforzo da parte di nessuno una squadra ma se un manager percepisce che l’industria è carente, possono essere un bastone estremamente efficace con cui battere i suoi giocatori).

Questo era uno United cambiato, uno che ha tenuto la testa alta dal primo minuto. “Possiamo parlare di tattica, ma è tutta questione di atteggiamento”, ha detto ten Hag. “C’era comunicazione e spirito combattivo.

“Volevo un approccio diverso e un atteggiamento diverso ed è quello che hanno portato in campo. È solo l’inizio. Possiamo giocare con molta più compostezza e molto più pericolo. Essere una squadra e avere un buon spirito – e quello è quello che abbiamo visto oggi.

“Non si tratta sempre di quello che ho detto. Ho detto che dobbiamo agire e non parlare molto e assicurarci di essere una squadra e combattere, essere coraggiosi e darci opzioni a vicenda”.

Forse allora non c’è ancora motivo di temere che questo sia più di una semplice oscillazione per il Liverpool. Sono stati respinti perché questo era il momento di maggior bisogno dello United. Non incontreranno molte altre squadre su un precipizio esistenziale come lo sono state le loro avversarie lunedì.