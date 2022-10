Le cuffie Edifier S3 arrivano nel nostro mercato

Le Edifier S3 sono cuffie magnetiche planari progettate per l’ascolto in movimento, che promettono un suono dettagliato, fluido e non distorto ad alti volumi.

Non presentano quasi alcuna distorsione, quindi quando ascolti audio a bassa distorsione, è come ascoltare un suono totalmente naturale. I trasduttori magnetici planari rendono la musica più realistica. Si tratta soprattutto della raffinata definizione delle frequenze medie. Tuttavia, questo non diminuisce le altre caratteristiche sonore dell’S3. Bassi e sub-bassi ben definiti in ogni situazione, anche in chiamata.

Autonomia e connessioni

Poiché i trasduttori magnetici planari richiedono meno energia per spostare i diaframmi, l’S3 può funzionare fino a 80 ore con una sola carica della batteria ricaricabile integrata. La cifra varia a seconda del volume dei brani applicati, ma in ogni caso la sua autonomia è molto prominente.

La ricarica rapida tramite USB-C consente tra le 10 e le 11 ore di ascolto con dieci minuti di connessione alla rete elettrica. Una ricarica completa richiede un’ora e mezza.

L’S3 ha un ingresso da 3,5 mm per collegare un normale cavo audio nell’improbabile eventualità che le batterie si esauriscano o l’utente desideri utilizzare le cuffie con una configurazione audio tradizionale.

Specifiche tecniche

Bluetooth: V5.2

Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Portata: 10 M

Tempo di gioco: 80 ore

Capacità della batteria: 1.500 mAh

Porta di ricarica: USB di tipo C

Codec audio: aptX, aptX HD, aptX adattivo, SBC, AAC

Impedenza: 24Ω

Risposta in frequenza: 10Hz – 40KHz

Peso: 329 g

Dimensioni: 208x110x255mm (LxPxA mm)