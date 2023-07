Le cortine di Zara Home offrono benefici per la salute.

In piena estate, molti approfittano per dare una “rinfrescata” alle loro case cercando di adattarle alla stagione estiva. Tappeti, cuscini, copripiumini, stoviglie…, tutti i mobili e gli accessori della casa possono essere cambiati in base alla stagione. E tra tutti loro, vogliamo mettere in risalto le tende, perché abbiamo trovato alcune da Zara Home che ci sono piaciute molto per molti motivi. E quando le vedrai, piaceranno anche a te.

Per cominciare, perché sono di lino, una tendenza che non è di questi ultimi anni come molti pensano, ma da diversi secoli, in quanto è un materiale molto popolare per abiti per la casa, tappezzerie e, naturalmente, tende. Forse la chiave del suo successo risiede, oltre alla sua bellezza e leggerezza, nel fatto che è un tessuto che, oltre ad essere resistente, è rispettoso dell’ambiente. E infatti, se non lo sai, la pianta di lino non richiede irrigazione, ha bisogno di poca o nessuna pesticida ed è molto energicamente efficiente nella sua produzione.

Zara Home ha delle tende di lino che si adattano perfettamente a tutte le case

Senza dubbio, puntare sul lino in casa ha solo vantaggi, soprattutto se si tratta di prodotti di Zara Home, che uniscono qualità e design. Inoltre, in questo caso, sono tende minimaliste e semplici, il che favorisce l’arredamento di qualsiasi ambiente senza sovraccaricare lo spazio. Un buon esempio sono delle tende di lino lavato di colore liscio – bianco o beige – realizzate con passanti per agevolare il loro posizionamento. Hanno una bassa opacità e un peso di 700 gr/m2.

Un tende che permettono il passaggio della luce naturale dall’esterno, quindi sono un buon complemento per le stanze che necessitano di una fonte di illuminazione aggiuntiva. Le loro misure sono 140 cm di lunghezza x 270 cm di larghezza e la loro manutenzione è molto semplice, in quanto possono essere lavate in lavatrice, a una temperatura massima di 30°C. Non possono essere asciugate in asciugatrice, ma possono essere stirate, a non più di 150 °C. Sono vendute singolarmente e ognuna costa 39,99 euro.

Ci sono tende lisce o con dettagli decorativi con diverse opacità per soddisfare tutte le esigenze

Se cerchi qualcosa di più opaco, da Zara Home puoi acquistare delle tende realizzate al 100% in lino, con arricciature e tessitura irregolare. Il loro design ha una finitura con texture e anelli bianchi. Hanno un peso di 1.000 gr/m2 e le loro misure sono 140 cm di lunghezza x 270 cm di larghezza. Un pezzo unico e dallo stile informale che, essendo di colore bianco, darà una sensazione di ampiezza all’ambiente e viene venduto singolarmente al prezzo di 59,99 euro.

E se cerchi una privacy totale, il marchio Inditex ha anche una tenda di lino lavato con tessitura chiusa, a peso elevato -1.400 gr/m2-, che, come le precedenti, è stata realizzata con anelli per appendere e ha misure di 140 cm di lunghezza x 270 cm di larghezza. È venduta singolarmente e ha un prezzo di 79,99 euro. Puoi trovarle anche un po’ più grandi (180 cm di lunghezza x 270 cm di larghezza) al prezzo di 99,99 euro.

Per coloro a cui piacciono i piccoli dettagli o le stampe, Zara Home ha anche le tende che stanno cercando: delle tende in lino di colore beige chiaro liscio con dettaglio in pizzo verticale, realizzate, come le precedenti, con passanti. Con le stesse misure e dimensioni delle precedenti, sono vendute singolarmente al prezzo di 59,99 euro. Per la loro manutenzione, puoi lavarle in lavatrice (massimo 30°C); non usare candeggina, asciugatrice o lavaggio a secco e stirarle a una temperatura non superiore ai 110°C.

Il lino è un tessuto sostenibile che richiede pochi prodotti chimici

È importante sottolineare che il lino è un tessuto benefico per il pianeta, ma anche per le persone che lo utilizzano o vivono in ambienti in cui è presente poiché, a differenza di alcuni tessuti sul mercato che sono trattati con prodotti chimici che possono influire sulla salute, il lino richiede una lavorazione minima per la sua produzione e può essere facilmente tinto, il che significa che non richiede quasi prodotti chimici.

Coloro che sono più sensibili al tema dei prodotti chimici devono sapere che il lino più “puro”, per così dire, è quello di colore naturale, in quanto non è trattato con sbiancanti o coloranti di alcun tipo. Inoltre, va detto che sebbene il lino sia perfetto per questi mesi estivi in quanto è molto traspirante e lascia passare l’aria fresca quando la finestra è aperta e le tende sono abbassate, in inverno aiuta anche a mantenere la casa calda, poiché è un materiale molto isolante.