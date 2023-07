Le comode vesti in lino di Lefties per l’estate.

Durante la stagione estiva vogliamo capi che siano più larghi e non ci facciano sentire caldo. Questo è il caso di diversi materiali che ci risolvono tutto ciò. Come i capi in lino di Lefties per essere comode.

Vedrai che ci sono di diversi tipi e puoi indossarli sia in spiaggia che in altri luoghi. Sono top.

Questi sono i capi in lino di Lefties più comodi

La camicia in lino è disponibile in tre diversi colori. Ha maniche corte con bottoni colorati e collo alla coreana. Il prezzo è di 14,99 euro nelle taglie XS, S e XL. È disponibile nei colori lilla, rosa e bianco scuro.

Sai che su questo sito e nel negozio fisico ci sono molti vestiti, pantaloni, tute, abbigliamento sportivo, sandali e molto altro, sempre al miglior prezzo. È il momento di averli ancora più scontati perché ci sono ancora offerte e sconti.

Inoltre, possiamo menzionare i pantaloncini in lino con elastico in vita e cordoncino. Sono comodissimi e per questo li indossi sia per andare in spiaggia, dormire, stare a casa che per una calda serata. Sono disponibili in tre colori, lilla, rosa e beige, e si abbinano bene alla camicia vista prima per creare outfit armoniosi. Il prezzo è di 14,99 euro.

Senza dubbio questo materiale sta spopolando su tutti i capi ed è anche di moda. Approfittane quindi perché ci sono ancora più capi del genere.

È anche il caso dei pantaloni culotte con vita alta e gamba ampia. Hanno chiusura anteriore con bottone e cerniera in metallo abbinati. Hanno due tasche posteriori e sono realizzati in un piacevole tessuto rustico di lino e viscosa, e il prezzo è di 9,99 euro in offerta perché prima costavano 17,99 euro.

In questo caso, segnaliamo anche i bermuda. Hanno elasticità in vita con coulisse. Hanno due tasche laterali e una posteriore e si distinguono per la loro stampa a righe e sono realizzati in un comodo e piacevole tessuto di cotone e lino, come abbiamo evidenziato. La cosa migliore è che sono in offerta, se prima costavano 15,99 euro, sono stati scontati a 9,99 euro e ora li hai a 5,99 euro, non puoi chiedere di meglio.

Sai che si abbinano a tutto ciò che hai e per questo devi averli per quest’estate. Hai una varietà di modelli che sono in offerta e sono freschi e comodi per questa stagione estiva. Sarai la migliore alla festa e in piscina.

