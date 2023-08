Le comode sandali Bershka ispirati a Barbie che ti regaleranno gambe infinite

Se vuoi assomigliare alla bambola più famosa, sai che hai una varietà di abiti e accessori. È il caso dei sandali di Bershka ispirati a Barbie.

Anche se hanno una piattaforma alta, vedrai che sono comodissimi. E ti eleverai come mai prima. E sono in offerta!

Ecco i sandali di Bershka ispirati a Barbie

Sono sandali con tacco e piattaforma con cinturino. Si distinguono per diverse caratteristiche, specialmente per l’altezza del tacco di 11 cm in totale, e l’altezza della piattaforma è di 4 cm.

Sono anche molto comodi grazie ad AIRFIT®, il sottopiede tecnico flessibile in schiuma di lattice, progettato per offrire maggiore comfort. Questo li rende unici e ti permetterà di essere molto più comoda ovunque senza soffrire di dolori ai piedi.

Materiali e modo di prendersene cura

Questi sandali sono composti al 100% da poliuretano, con fodera in 95% poliestere e 5% poliuretano. La suola è in 100% poliuretano termoplastico.

Dal punto di vista di Bershka, si consiglia di essere in grado di prolungare la durata dei capi. Per fare ciò, segui le istruzioni per la cura e lava i tuoi indumenti solo quando necessario. Riducendo i lavaggi e l’asciugatura, prolunghiamo la vita dei nostri capi e riduciamo il consumo di acqua ed energia.

È importante tenere presente che non devono essere lavati, non usare candeggina, non stirare, non pulire a secco, non usare l’asciugatrice e non immergere in acqua.

Inoltre, non specificano come prendersi cura di ogni materiale: pelle / vernice / antigraffio, pulire con un panno di cotone asciutto. camoscio / nubuck / scamosciato, pulire con una spazzola morbida o una spugna dura. Per la pelle si possono applicare cere trasparenti o dello stesso colore della pelle.

In due colori diversi

Anche se il rosa è il preferito da quella febbre di Barbie che impazza, devi sapere che queste scarpe sono disponibili in due colori.

Da un lato questo rosa bubblegum, così alla moda, e dall’altro, in color crema che sai si abbina bene a tutti i tipi di abbigliamento che hai già nel tuo armadio. E se ti va, le puoi acquistare direttamente sul sito web di Bershka, così non devi uscire da un unico posto.

Sconto del 72%

Questi sandali avevano un prezzo di 35,99 euro, poi sono stati scontati a 12,99 euro e adesso puoi acquistarli per 9,99 euro, grazie al super sconto del 72%. Qualcosa che vale la pena per avere a portata di mano questo tipo di sandali a prezzi speciali. Approfittane ad un prezzo irresistibile!

