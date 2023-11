Le Classic di Reebok sono uguali: Merkal fa impazzire con le sue sneaker bianche.

I calzari ideali per la città sono di moda, al punto che molti di coloro che si uniscono a questa tendenza ne approfittano per dar loro molteplici utilizzi nella vita quotidiana. Li utilizzano per fare shopping così come per andare in vacanza per qualche giorno. Presumendo che tu stia cercando un modello che possa adattarsi a tutto questo, Merkal scatena la follia con le sue sneakers bianche.

Sono le sneakers urbane bianche di NYC che sono in vendita da Merkal. Stiamo parlando di una scarpa urbana di base e funzionale di colore bianco, che è un modello semplice e facile da abbinare, con lacci abbinati e suola con zeppa alta 3 centimetri. Dettagli che le conferiscono un aspetto moderno, che si vedrà ogni volta che le indosserai.

Merkal scatena la follia con le sue sneakers bianche

In questo negozio ci sono vari stili e scarpe di diverse marche e colori. In questo caso, puoi prendere queste bianche che assomigliano alle classic di Reebok.

Questo calzario è disponibile per donne con taglie dalla 36 alla 41, e il marchio stesso consiglia di acquistare una taglia in più rispetto al normale. Si tratta di una scarpa dalla forma più piccola, quindi dovresti selezionare una taglia superiore a quella che di solito indossi. In questo modo ti starà perfettamente e non ti farà male, specialmente nella parte superiore del piede e nella punta.

Materiali di prima qualità

La tomaia è 100% sintetica, la fodera è 100% tessile, così come la soletta. Mentre la suola è 100% elastomero. Tutti questi materiali sono di prima qualità e ti assicurano che, con una cura e una manutenzione di base, le tue scarpe possono durare anni.

Prezzo, spedizione e resi

Inoltre, devi considerare il costo. In questo momento, il prezzo è di soli 22,99 euro, quindi con un investimento minimo otterrai delle sneakers molto versatili.

Ricorda anche che le spedizioni da Merkal sono gratuite e riceverai il tuo pacchetto entro un massimo di sette giorni lavorativi.

Infine, è importante notare che il periodo di cambio e reso è di 30 giorni, e puoi restituire o cambiare l’articolo nei loro negozi o presso l’ufficio postale. Tuttavia, se desideri restituirlo tramite un altro servizio di corriere, dovrai pagare un costo aggiuntivo per farlo in quel modo. In ogni caso, hai tutte le informazioni all’interno del sito web di Merkal.

