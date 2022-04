Le cinque sfide che l’industria siderurgica europea deve affrontare a causa della guerra

Da quando è apparso il coronavirus, problemi di filiera Sono stati notati in tutto il mondo. Il timore di un possibile taglio non è sfuggito a nessuna industria o settore. Nel momento in cui sembrava che questo contesto venisse lasciato indietro, il guerra in ucrainache ha fatto rifiorire i timori in Europa in alcuni settori fortemente dipendenti dalle importazioni russe, come l’acciaio.

Circa un Il 21% dell’acciaio importato nell’Unione Europea proviene da Russia e Ucraina. Pertanto, i timori per il taglio delle forniture dall’est del Vecchio Continente pongono un problema per la produzione all’interno di questo settore, ed è un derivato che potrebbe causare “un forte aumento dei prezzi nella regione”, secondo l’ultimo rapporto di Nomura.

Questa è la prima sfida che deve affrontare un settore ad alto consumo energetico. “L’interruzione delle forniture di carbone da coca in russo (circa il 10% del commercio mondiale nel 2020/2021) di gas naturale (41% delle forniture dell’UE nel 2019) potrebbe portare all’inflazione dei costi di input sia negli altiforni che nell’industria siderurgica”, spiegano questi esperti, indicando che questo è il secondo fattore chiave di cui tenere conto.

Questi incrementi stanno già avvenendo in questo momento, mentre l’acciaio non sta subendo gli stessi incrementi. Ecco perché ci sarà un compressione differenziale che comincerà a farsi sentire nel primo trimestre del 2023 in assenza di ulteriori rialzi del prezzo dell’acciaio. Ecco perché, se le aziende vogliono resistere al colpo, devono trasferire questi aumenti.

“Abbiamo assistito a un forte aumento dei prezzi di carbone da coke fino a $570/t (+160 dollari/t), oltre a nichel e ferrocromo, che sono usati negli acciai legati”, spiegano questi esperti, indicando che le aziende hanno solitamente due mesi di scorte di carbone da coke, quindi è possibile che la compressione dei margini non si veda fino a quando il quarto trimestre di quest’anno, essendo ancora più evidente nel primo del 2023.

ACCIAIO INDIANO

In un contesto di possibile carenza di forniture, il settore can cercare alternative. Nel caso dell’energia, Bruxelles ha già raggiunto un accordo per cercare di smettere di dipendere così tanto dal gas russo acquistando gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti.

Dal lato delle materie prime, invece, il settore guarda all’India. Tuttavia, secondo Normura, l’acciaio di questo paese rappresentava a 3% delle importazioni dell’UE nel 2021mentre per l’anno fiscale 2023 è previsto che non raggiungi nemmeno il 5%. Si tratta quindi di un mercato che non sembra essere in grado di risolvere il ballottaggio.

Naturalmente, va tenuto conto del fatto che l’aumento dei prezzi è generalizzato. Nel caso dell’India, le bobine laminate a caldo hanno visto un aumento di circa 8.400 rupie per tonnellata, nonostante una domanda interna relativamente modesta.

VENTI AVANTI DALLA CINA

“Aspettiamo ulteriori aumenti dei prezzi dell’acciaio o un possibile ripristino delle forniture di carbone da coke per compensare l’impatto dell’inflazione dei costi di produzione; un aumento troppo grande dei prezzi dell’acciaio potrebbe essere una sfida”, spiegano. Con la fine della stagione estiva australiana, prevedono un minor numero di interruzioni meteorologiche che porteranno a un miglioramento delle forniture di carbone da coke.

“Se l’offerta di carbone da coke dovesse migliorare, possiamo aspettarci che i venti contrari sui costi si attenueranno in larga misura”, sostengono.

Naturalmente, superate queste sfide, ce ne sono altre due che vengono dalla Cina. Da un lato, le politiche covid zero applicate nel Paese, che stanno determinando vincoli logistici e fermi lavori, e l’aumento delle difficoltà del settore immobiliare nell’affrontare il rifinanziamento del debito.

GUARDANDO ANCHE IL RAME

Tuttavia, gli esperti della Bank of America avvertono che i problemi dell’acciaio non sono gli unici a cui prestare attenzione all’interno dei metalli. “La Commissione, gli Stati membri e l’industria deve continuare a monitorare da vicino l’approvvigionamento di materie prime critiche e in caso contrario, promuovere partnership strategiche per garantire l’approvvigionamento e considerare l’adozione di altre misure, come lo stoccaggio strategico, se necessario”, indica il documento. REPowerEU presentato una settimana fa in cui si parla della situazione del rame.

“Incorporare i dati sugli investimenti dell’UE nei nostri modelli di domanda suggerisce che il consumo di rame e argento potrebbero aumentare di 974.000 e 500 tonnellate all’anno, rispettivamente”, spiegano questi analisti. Secondo i suoi calcoli, ciò può aumentare il consumo mondiale di 1,9 punti, che se sommato alla crescita della domanda mondiale del 2,1% all’anno nell’ultimo decennio, il mercato mondiale del rame potrebbe restringersi a partire dal 2024 e le scorte si esauriranno nel 2025.

“Questo rende i piani dell’UE irrealistici? Non necessariamente, ma occorre fare un grande sforzo per dare impulso alla crescita dell’offerta”, affermano.

Infatti, guardando alla possibile scarsità di materie prime e al suo impatto sull’economia, Bank of America si concentra sulla microeconomia e sulla sua importanza nel PIL dell’UE. La produzione e l’edilizia da sole rappresentano il 19% dell’economia della zona euro, quindi un calo dell’offerta di alcune materie prime di circa il 10% potrebbe ridurre le dimensioni dell’economia della regione di circa il 2%.