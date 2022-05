Le cinque notizie più importanti della giornata per gli investitori spagnoli

Di seguito presentiamo le cinque novità più importanti di questo venerdì, 27 maggio, sui mercati.

La CNMV autorizza l’OPA di Mediaset a controllare il 100% di Mediaset España. La National Securities Market Commission (CNMV) ha autorizzato l’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) di azioni di Mediaset España lanciata da MFE-Mediaforeurope, la società italiana capogruppo del gruppo Mediaset. L’operazione ha un valore di 258 milioni di euro più scambio di azioni.

La CNMV autorizza l’OPA di FCC Inmobiliaria sul 24% di Metrovacesa. La Commissione Nazionale Mercati Mobiliari (CNMV) ha autorizzato l’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) sul 24% di Metrovacesa effettuata da FCC Inmobiliaria per un importo di 262 milioni di euro.

Gli azionisti di Twitter fanno causa a Elon Musk e al social network per il caos sulla vendita. Gli azionisti di Twitter hanno citato in giudizio Elon Musk e lo stesso social network per la loro gestione del caotico processo di acquisizione che è ancora in corso e ha contribuito alle oscillazioni volatili dei prezzi delle azioni della società.

Macro videoconferenza dei leader cinesi per affrontare il “punto critico” dell’economia. La Cina ha tenuto una rara riunione di teleconferenza nazionale mercoledì per discutere il “punto di svolta” in cui si trova la sua economia colpito dal Covid. La tempistica e l’ampiezza dell’incontro, che ha riunito i leader regionali e nazionali, indicano agli analisti il ​​livello di urgenza e le sfide attuali per il Paese per raggiungere l’obiettivo di crescita del PIL di circa il 5,5% per l’anno.

L’ethereum crolla a causa dei dubbi sulla ‘fusione’ e trascina il bitcoin. La calma che si era stabilizzata nel mercato delle criptovalute nei giorni scorsi, con i principali asset che consolidavano i grandi ribassi dell’11 e 12 maggio, nella foga del naufragio di Terra e dei suoi token UST e LUNA, è stata rotta questo giovedì. L’ethereum mantiene questo venerdì cali di circa il 10% nelle ultime 24 ore, trascinando bitcoin e altri token ai minimi di due settimane, dopo la notizia di problemi nella catena denominata ‘Beacon’, responsabile del cambio del protocollo Ethereum nel modello Meno inquinante rispetto alla prova di partecipazione. Bitcoin ha perforato il range intraday di 28.500$, ma ha chiuso sopra i 29.000$, dove rimane.