Le chiavi ei rischi che guidano il settore della difesa europea nella guerra in Ucraina

L’invasione russa dell’Ucraina ha suscitato timori in tutto il Vecchio continente. Discorsi contro il presidente della Russia, Vladimir Putinnon hanno smesso di ripetersi, proprio come le misure contro Mosca. Al di là delle sanzioni economiche e finanziarie, L’Europa ha iniziato a inviare armi e materiale offensivo in Ucrainasia congiuntamente in tutta l’UE che in alcuni Stati membri per conto proprio.

Questa situazione, finora senza precedenti, aumenterà gli investimenti a difesa dell’Unione nel suo insieme e di ciascuno dei paesi. Infatti, La Germania ne è un esempio., come affermato nell’ultima relazione di JP Morgan. Il cancelliere Olaf Scholz ha deciso di aumentare al minimo la spesa per la difesa del Paese 2% del PILrispetto all’1,3% dell’anno precedente.

Anche in questo 2022 investirà 100.000 milioni di euro in un fondo speciale per l’ammodernamento delle sue forze armate, rispetto ai 46.900 milioni che il bilancio dell’intero Paese ha impegnato nel ministero della Difesa.

Infatti, gli esperti di JP Morgan considerato uno dei punti più importanti nel cambio di direzione del settore nel suo insieme che Berlino invierà armi all’Ucraina affinché possa difendersi dall’invasione russa, ribaltando “una politica di vecchia data che vieta l’esportazione di armi nelle zone di conflitto”.

L’esempio tedesco sarà seguito dalle grandi potenze europee, come Regno Unito e Francia, che prevedeva di lasciare i budget della difesa a una cifra e ora la pressione li farà alzare. Questi esperti sperano che la situazione si ripeta in altri paesi, soprattutto in Scandinavia e nell’Europa orientale.

Dall’altra parte dell’Atlantico, il Il dirigente di Joe Biden prevede di richiedere un aumento del 5%. del budget per questo compito nell’anno fiscale 2023, che inizia il 1 ottobre 2022. “Molte compagnie della difesa si aspettavano che, con Biden, gli stanziamenti americani per questo compito erano stabili o aumentare solo con un livello di inflazione “normale”. Date le azioni della Russia, non saremmo sorpresi se Biden e il Congresso cercassero di aumentare ulteriormente la spesa per la difesa”, affermano nel rapporto.

IL FORTE INVESTIMENTO GUIDA IL VALORE DEL SETTORE

È per tutto questo che l’invasione russa ha cambiato il panorama del settore nel suo complesso. Questo aumento della spesa europea si è aggiunto al possibile cambiamento delle credenziali ESG (ambiente, sociale e governance), che possono includere il concetto di “difesa” per preservare la pace e la democrazia. Per tutto questo verranno potenziati i titoli del settore, secondo JP Morgan.

In effetti, lo stimano la valutazione di tutte le azioni aumenterà in media del 25% riflettendo così l’elevata probabilità di miglioramento degli utili e l’aumento dei multipli.

Andando sul terreno concreto, sollevano la raccomandazione di Hensoldt a “sovrappeso” da “neutro” e qinetico a “neutro” da “sottopeso”. Ribadiscono anche le valutazioni “sovrappeso” per Talete e Babcocke ‘neutrale’ per BAE.

L’ALTO DEBITO

Tuttavia, secondo il rapporto, c’è il rischio che gli investitori e i paesi debbano occuparsi e che sia l’alto livello di indebitamento dopo il crisi finanziaria mondiale del 2008 e del 2009che ancora calcia, e il derivato dal coronavirus.

“Dati i bassi tassi di interesse, i governi sono in grado di servire questo debitoma crediamo che ci sarà una pressione per cercare di ridurre i livelli di debito nel tempo”, spiegano, e mentre si aspettano un aumento della maggior parte dei budget della difesa occidentale, vedono “il debito pubblico che limita l’entità degli aumenti in molti paesi”.