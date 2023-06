Le ceste più marinaresche ed estive di Zara Home per conservare i tuoi oggetti.

Con il cambio di stagione molti di noi tendono ad aggiungere alla nostra casa alcuni accessori che portano un’atmosfera estiva senza trascurare la semplicità elegante, che è sempre ben accolta e rende la nostra casa sempre perfetta. Mobili e accessori stagionali che, oltre ad essere belli e, in molti casi, funzionali, a volte sono scontati.

Questo è il caso di alcuni articoli di Zara Home che attualmente godono di uno sconto più che interessante, che supera il 20%. In particolare, ci riferiamo a dei cesti di juta (97% juta e 3% poliestere) intrecciati con un design a righe in contrasto che puoi acquistare singolarmente o insieme, poiché sono disponibili in tre diverse dimensioni. Dei cesti che puoi usare sia per riporre tessuti – coperte, cuscini, ecc. – che per la biancheria, o anche come elementi decorativi, poiché sono davvero belli.

I bei cesti marini di Zara Home con “Special Price”

Come dicevamo, questi cesti, che hanno comode maniglie poste alle estremità, che li rende facilmente trasportabili e molto ergonomici, sono disponibili in tre diverse dimensioni. Il più piccolo ha dimensioni di 23 cm di altezza x 35 di larghezza, così come 32 di profondità, e il suo prezzo è passato da 17,99 euro a 14,99 euro. Il medio, invece, ha dimensioni di 30 cm di altezza x 32 cm di larghezza x 37 cm di profondità, e il suo prezzo è sceso da 19,99 a 15,99 euro.

Infine, il più grande misura 40 cm di altezza x 45 cm di larghezza x 50 cm di profondità e attualmente è in vendita a 22,99 euro – il prezzo originale era di 29,99 euro. È importante dire che i tre modelli di cesti hanno forma rotonda, il che favorisce il loro uso pratico e la loro collocazione in qualsiasi stanza, che sia la camera da letto, il salotto o anche il bagno, poiché si adattano bene ovunque grazie ai loro toni naturali e alla loro combinazione con le righe marinare.

Dei cesti molto versatili disponibili in tre diverse dimensioni

Come si sa, le fibre naturali sono un “must” nei mobili e nella decorazione estiva, e questi cesti realizzati in juta intrecciata con un design a righe a contrasto sono accessori perfetti per portare lo stile estivo e marino nella tua casa, avvicinando così, indipendentemente da dove ti trovi, il mare nella tua casa. Inoltre, essendo articoli con prezzi speciali o “Special Prices”, puoi farlo senza la necessità di un grande investimento, cosa che è sempre apprezzata.

E infatti non è necessario impazzire comprando mobili in juta che comportano una grande spesa, perché questi piccoli dettagli sono più che sufficienti per raggiungere il tuo obiettivo. Se vuoi andare un po’ più in là, oltre a tappeti o lampade in fibre naturali, puoi optare per motivi marini come ancore o conchiglie, così come per stampe tropicali. Tutti questi sono altri accorgimenti decorativi che ti aiuteranno a dare quel tocco estivo a qualsiasi angolo della tua casa.