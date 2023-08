Le celebrità indossano già queste occhiali da sole che puoi acquistare su Amazon

Se stai pianificando le tue vacanze e hai intenzione di goderti la spiaggia quest’estate, non c’è niente di meglio degli occhiali da sole che indossano già tutte le famose. Anche se pensi di non averne bisogno, sono indispensabili per proteggerti dai raggi solari e vedere bene durante il giorno. Ogni volta che cerchi un modello esclusivo, dovresti scoprire gli occhiali da sole ONE LS per uomo e donna di Hawkers.

Questo accessorio è disponibile su Amazon ed è di ultima generazione. Un best seller tra i preferiti di tutti che probabilmente diventeranno anche i tuoi preferiti con i loro vari colori, uno per ogni tipo di utente e il tuo look da spiaggia.

Tendenza: occhiali da sole che indossano già tutte le famose

Un classico modernizzato

Modernizzando un design classico, con montature resistenti al tempo, ai colpi e alle cadute che possiamo causare involontariamente, questi occhiali sono venduti perfettamente confezionati in una scatola con custodia e adesivi, ed sono ideali come regalo in un’occasione speciale.

Il modello è unisex, un fiore all’occhiello del marchio che si distingue per la montatura nera opaca e le lenti specchiate. Quindi è adatto sia per lui che per lei.

Vale la pena sottolineare che sono realizzati in TR18, con riduzione dei riflessi e offrono sia qualità che protezione, proteggono i tuoi occhi con certificazione UV403.

Quali sono le misure di questi occhiali?

Il produttore informa che abbiamo 13,95 cm di larghezza, 4,9 cm di altezza, 1,5 cm di ponte e 14,8 cm di aste. Qualcosa da tenere in considerazione per sapere come si adatterebbero a ciascuno di noi in base al nostro viso.

Sconto di prezzo!

Il prezzo originale di questo prodotto era di 34,99 euro, ma se ti affretti, puoi acquistarlo per soli 20,99 euro approfittando dell’offerta attuale. Uno sconto del 40% che è molto apprezzato in queste settimane di molte spese per le vacanze. In questo modo affronti settembre con meno spese.

Il prezzo include l’IVA e saprai qual è il costo finale di spedizione una volta che simulerai l’acquisto sulla pagina di Amazon.

C’è a un solo clic di distanza con la garanzia e la sicurezza del gigante di internet che te lo porta dove vuoi per goderti subito e per diverse stagioni questo accessorio.

Questo marchio offre la più ampia proposta di occhiali da sole di ultima generazione dove puoi trovare grandi icone, best seller e le ultime tendenze. Esplora tra centinaia di design e trova lo stile che ti rappresenta.

