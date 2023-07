Le celebrità di Hollywood riportano in voga questo design di Adidas

Nella moda urbana, ci sono certi modelli che non smetteranno mai di essere utilizzati, forse smetteranno di essere visti così spesso, ma non smetteranno mai di essere usati completamente, segno del magnifico design che hanno fin dalla loro creazione. Uno di quei marchi che può vantarsi di fare design che non passano mai di moda è Adidas, e ancora una volta, sta godendo del fatto che uno dei suoi modelli di scarpe più antichi è tornato di moda, dopo che molte celebrità di Hollywood li hanno scelti per abbinarli ai loro outfits.

Il marchio tedesco è esperto nel creare design senza tempo, e anche se molti cercano di fare lo stesso, raramente ci riescono. Senza aspettarselo minimamente, queste scarpe progettate 73 anni fa saranno una tendenza nel 2023, dopo che stili come il “blokecore” permetteranno a questo modello, molto ispirato al calcio, di essere abbinato ad articoli e prodotti di alta moda.

Uno dei primi modelli di scarpe Adidas

Adi Dassler, fondatore di Adidas, può vantarsi di aver creato un design senza tempo che, dopo 73 anni, continua a essere visto per le strade. Le Adidas Samba sono state una vera rivoluzione al loro tempo, poiché sono state le prime scarpe a introdurre in questo tipo di calzature una suola di gomma di colore marrone. Un elemento che Adidas ha introdotto in molti altri dei suoi modelli, come nel caso delle Gazelle.

Durante tutti questi anni, le Samba sono state molto legate al calcio, poiché non solo la loro suola di gomma permetteva una migliore presa quando si giocava su superfici scivolose, ma era legata allo stile e al modo di vestire dei tifosi britannici di questo sport. Tuttavia, per il 2023, la loro visione si è democratizzata, poiché non è più un prodotto così legato all’estetica maschile, ma con l’avvento di tendenze come il “blokecore”, molte celebrità hanno abbinato queste scarpe ad altri capi di alta moda nei loro outfits.

Il loro design piace alle star di Hollywood

Hailey Bieber o Kendall Jenner sono alcune delle star che si sono viste indossare queste Adidas Samba. Scarpe che si distinguono non solo per il loro design senza tempo, ma anche per la loro versatilità nel combinare con qualsiasi stile. Questo modello segue lo stesso design degli anni ’50, con una tomaia in pelle granulata con rinforzi in camoscio e dettagli dorati, una suola e intersuola in gomma di colore caramello e un rivestimento in pelle sintetica.

Queste Adidas Samba OG segneranno lo stile per le strade nel 2023 con il loro design senza tempo, ma versatile, che ti permette di abbinare queste scarpe a qualsiasi capo che hai nel tuo armadio. Sono disponibili in 7 diversi modelli di colore al prezzo di 120 euro, che puoi trovare in qualsiasi negozio fisico Adidas o sul loro sito web.