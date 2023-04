Le candele Gingerbread di Zara Home stanno spopolando: crea un’atmosfera natalizia in casa tua quest’anno

Le candele possono svolgere un ruolo molto importante nella casa, sia dal punto di vista decorativo che per la loro fantastica funzionalità principale: offrire diversi profumi e creare così l’atmosfera desiderata in ogni angolo della tua casa. Oggi ti presentiamo le candele Gingerbread di Zara Home, una linea di candele profumate che ti permette di profumare la tua casa in diversi modi e con un’estetica accattivante, poiché oltre a profumare deliziosamente, hanno un aspetto ideale.

Le candele Gingerbread di Zara Home, l’ideale per la tua casa

Stiamo parlando delle Candele aromatiche Gingerbread, disponibili in due dimensioni per permetterti di scegliere quella più adatta a ogni situazione. La candela di dimensione piccola, con riferimento REF. 7410/705 e una durata di 45 ore, pesa 200 g e ha un prezzo di 15,99€, mentre quella grande pesa 900 g (REF 7412/705), ha una durata stimata di 35 ore e un prezzo di 29,99€.

Queste candele Gingerbread di Zara Home sono candele profumate con l’aroma di biscotti allo zenzero appena sfornati, un profumo tipicamente natalizio che ti aiuterà a immergere la tua casa nello spirito del Natale. Sono inoltre arricchite da delicate note di cannella e spezie, un tocco dolce all’odore della tua casa che ti conquisterà. Le note di testa sono cardamomo e agrumi, le note di cuore sono zenzero e chiodi di garofano, mentre le note di fondo sono cannella e legno. Un profumo di Natale in ogni angolo della tua casa.

suggerimenti per utilizzare le candele in casa in sicurezza

Quando si utilizzano le candele in casa, è molto importante seguire una serie di raccomandazioni per farlo in totale sicurezza:

Posiziona sempre le candele su superfici resistenti al calore, evitando quelle già calde.

È importante anche tenerle lontane da tessuti, ventilatori o condotti di aerazione. Se disponi più candele, lascia uno spazio di almeno 10 cm tra di loro.

Evita di accendere le candele in stanze con bambini o animali domestici.

Le candele devono essere sempre accese in posizione verticale affinché la cera si consumi in modo uniforme, e ogni volta che le spegni, attendi che si raffreddino prima di riaccenderle.

Cerca di mantenere lo stoppino sempre a 1 cm sopra la cera, così la combustione sarà ottimale.

La cera deve essere sempre priva di residui.

Non lasciare mai una candela accesa in casa quando esci o vai a dormire, e spegnila prima che si consumi completamente, lasciando 1 cm di cera.

Le candele Gingerbread di Zara Home: un tocco di classe e profumo per le tue feste

In conclusione, le candele Gingerbread di Zara Home sono un’ottima scelta per aggiungere un tocco di classe all’arredamento della tua casa durante le festività natalizie e per profumare l’ambiente con le fragranze tipiche del periodo. Seguendo i suggerimenti per il loro utilizzo, potrai goderti in tutta sicurezza l’atmosfera magica che solo le candele sanno creare. Non esitare a provare queste meravigliose candele profumate e a regalarle a chi ami per diffondere il calore e l’essenza del Natale in ogni casa.

