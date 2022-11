Le calze rosa di Calzedonia sono un successo per i seguaci di María Pombo.

Quando si tratta di creare un buon outfit, che sia per l’ufficio o per una festa, spesso si commette l’errore di concentrarsi solo ed esclusivamente su abiti e calzature. Tuttavia, gli accessori e i complementi sono altrettanto importanti e questi sono solo alcuni degli elementi da ricercare. le nuove calze Calzedonia che hanno riscosso un grande successo tra i follower di María Pombo Le calze più belle di Calzedonia sono l’esempio migliore.Realizzato in 90% poliammide, 8% elastan e 2% cotone. Sono collant coprenti in microfibra, con una comoda fascia in vita e un tassello in cotone. Sono molto morbidi al tatto e si adattano meravigliosamente alla forma del corpo, come una seconda pelle.Sono disponibili nel negozio online di Calzedonia in più di quindici colori ma, senza dubbio, il rosa è il più bello di tutti. Il rosa è uno dei colori di tendenza nel mondo della moda in questo 2022 in tutte le sue sfumature, e questi collant fucsia elettrico sono ideali per accompagnare le ultime tendenze, rendendoli protagonisti del look, Abbinandoli a un abito e a degli stivali neri, possiamo renderli protagonisti del look. Se scegliamo un mini abito e un paio di stivali alti otterremo che le gambe sembrino infinite e la silhouette super stilizzata, quindi ameremo il risultato.

Calze di Calzedonia

Se stiamo cercando un look moderno ma non troppo appariscente Ispirandoci allo street style, possiamo scegliere il seguente oufit: un paio di jeans lunghi fino alla caviglia, una camicia di mussola bianca e, come calzature, un paio di mocassini. Il dettaglio dei collant fucsia elettrico aggiungerà un tocco divertente al look, e il tessuto effetto pelle è molto popolare in questa stagione. Per un look audace e tagliente, possiamo optare per una minigonna effetto pelle e un crop top in pizzo nero. Per le calzature, niente di meglio di un paio di stivaletti con tacco alto. A uno stile favoloso per una serata fuoriQuando si tratta di curare le scorte, è necessario lavarli in lavatrice a una temperatura massima di 30 gradi Celsius. e su un ciclo di centrifuga breve. Sono in vendita sullo shop online di Calzedonia a un prezzo molto conveniente, a soli 6,95 euro, in una grande selezione di taglie, dalla XS alla XL. Sono calzini di ottima qualità, quindi potete stare certi che non si strapperanno al minimo graffio.