Le calze di Decathlon che non toglierai per tutto l’inverno: sono termiche e dimenticherai il freddo.

Le calze di Decathlon che non ti toglierai per tutto l’inverno: sono termiche e dimenticherai il freddo. Se sei una di quelle persone che soffre davvero quando fa freddo, puoi trovare soluzioni nell’abbigliamento termico e in particolare, ora puoi trovare delle calze in offerta da Decathlon che stanno andando a ruba perché sono le di migliore qualità, progettate per la neve e per sciare, ma che puoi indossare senza problemi in città, quest’inverno.

Tra i molti capi termici in vendita da Decathlon, il più venduto attualmente è il pantaloni termici da sci e neve donna Wedze BL500 di Decathlon.

Questo pantalone è l’equilibrio perfetto tra calore e traspirazione per una lunga giornata di freddo e specialmente se vai a sciare. Infatti è sviluppato per sciatrici che praticano con intensità media (sudorazione moderata) con tempo freddo e cercano un buon rapporto tra calore e traspirabilità. Il suo tessuto principale è composto per il 91% di tetrafluroetilene (rPET) completamente riciclato chimicamente e per il 9% di elastan, che gli conferisce una grande elasticità e resistenza.

Il pantaloni termici da sci e neve donna Wedze BL500 ha un taglio classico dritto che si adatta a tutte le fisicità. Non è troppo ampio per mantenere il calore e garantire una buona efficienza. Inoltre, ha un componente in poliestere rasato che gli conferisce un buon calore (210 g/m2) e una bassa traspirabilità, ideale per evitare il raffreddamento dal vento.

La cosa migliore di tutte è che questo prodotto è riparabile. Durante il periodo di garanzia, che è di 2 anni, Decathlon si impegna a ripararlo gratuitamente in caso di rottura o usura. E se non può essere riparato, puoi cambiarlo o chiedere un rimborso. Quindi non devi preoccuparti di nulla, solo di goderti la neve.

Il pantaloni termici da sci e neve donna Wedze BL500 è disponibile in varie taglie, dalla XS alla XXL. Il prezzo è di soli 13,99 €, rendendolo un’opzione molto economica e di qualità per equipaggiarti per l’inverno. Puoi acquistarlo online sul sito web di Decathlon o in uno dei suoi negozi fisici. Non esitare e prendilo prima che finisca. Ti assicuriamo che non ti toglierai queste calze per tutto l’inverno: sono termiche e dimenticherai il freddo.

