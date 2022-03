Le borse asiatiche chiudono marzo in ribasso e con il Covid che minaccia la Cina

Le borse del continente asiatico hanno messo fine a una marcia ‘horribilis’ per i mercati mondiali tra la guerra in Ucraina e le sanzioni, oltre all’inflazione dilagante, a cui si aggiunge l’allerta in Cina per la peggiore epidemia di Covid dall’inizio della pandemia, i cui effetti si fanno già sentire nell’economia del Paese, secondo i dati PMI di marzo. Il petrolio ha fatto notizia questa mattina, con nuovi cali per il greggio dopo che è emerso che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta studiando il rilascio delle riserve petrolifere del paese.

Il Le borse cinesi hanno chiuso in ribasso dopo cosa il PMI manifatturiero ha mostrato che l’attività delle fabbriche cinesi si è contratta a marzo. I dati ufficiali dei direttori acquisti hanno dato una lettura di 49,5 rispetto ai 50,2 di febbraio. L’indice Shanghai Composite ha perso lo 0,44% a 3.252,20, mentre la componente di Shenzhen è scesa dell’1,187% a 12.118,25.

In calo anche il mercato azionario di Hong Kong, come gli indici giapponesi. Corea e Australia hanno chiuso in positivo.

Anche l’indice Hang Seng di Hong Kong è sceso dello 0,66% nell’ultima ora di negoziazione.. Le azioni di Baidu nella città sono diminuite di oltre il 3% dopo che la società è stata aggiunta a un elenco di società della US Securities and Exchange Commission che potrebbero essere cancellate dalle borse statunitensi.

D’altro canto, Il Nikkei 225 giapponese ha chiuso in ribasso dello 0,73% a 27.821,43 punti, mentre l’indice Topix è sceso dell’1,08% a 1.946,40. Il Kospi della Corea del Sud è salito dello 0,4% per chiudere la giornata a 2.757,65.

L’S&P/ASX 200 australiano, nel frattempo, è sceso dello 0,2% chiudendo a 7.499,60.

Il più ampio indice MSCI dei titoli dell’Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è sceso dello 0,44%.