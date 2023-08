Le bermuda “baggy” desiderate da tutte le influencer sono disponibili da Bershka e daranno un tocco sofisticato ai tuoi look.

Bershka ha le bermuda desiderate da tutte le influencer, un buon capo di base che darà un tocco sofisticato ai tuoi look di fine estate, inizio autunno. Avere un buon capo di base è essenziale per ogni guardaroba, soprattutto in questi giorni in cui cerchiamo il massimo comfort. Per ottenerlo, niente di meglio di un paio di bermuda con un tocco di denim che diventeranno il capo del momento. Prendile prima che finiscano, sono un capo di base che ti tirerà fuori da più di un imprevisto.

Bershka ha le bermuda tipo ‘baggy’ desiderate da tutte le influencer

In questa stagione ciò di cui abbiamo bisogno è un tipo di capo il più comodo possibile, in questo caso un paio di bermuda che si adatterà a tutti i nostri look. Sono il pantaloncino di moda che ha tutto ciò di cui abbiamo bisogno e anche di più. Senza dubbio si è trasformato in un’ossessione permanente per le esperte di moda.

Se non ti piacciono gli shorts e non vuoi nemmeno indossare qualcosa di lungo, le bermuda di Bershka sono il miglior pantalone possibile. Uno di quei capi di cui innamorarsi a prima vista e che dobbiamo avere in tutti i sensi. La base di look con cui sicuramente spiccherai abbinandola a tutto il tuo guardaroba.

Per alte o basse, queste bermuda staranno sempre bene. È quasi impossibile non godersi tutte le possibilità con qualsiasi tipo di scarpe. Non pensare che le bermuda ti impediscano di mostrare gambe chilometriche. È un tipo di pantalone che con un tacco o un paio di espadrillas otterremo l’effetto desiderato.

Il denim si abbina con tutto. Potrai averne uno che non passa mai di moda. Anno dopo anno avrai sempre queste bermuda pronte per l’azione. È il tipo di pantalone che hai sempre desiderato e che ora Bershka ha creato per te. La scelta sicura che stai cercando è in questo negozio di Inditex.

Il tipo baggy è di moda e sarà uno dei capi di base della stagione. Potrai averne sempre un paio di bermuda che si fanno notare. Abbinale a una felpa, a una maglietta o a una blusa per andare a lavorare, sarà sicuramente un successo. Le influencer hanno già scelto il pantalone di moda per questa fase finale dell’estate, sono queste bermuda che costano solo 27 euro. Sono disponibili da Bershka dalla taglia 32 alla 42.

