Le americane scontate da Zara per tornare in ufficio con stile

C’è sempre meno tempo per tornare alla routine. Per questo motivo è necessario approfittare dei migliori sconti dei nostri negozi preferiti e avere le giacche scontate da Zara per l’ufficio.

Sono disponibili ai loro special prices, o prezzi più che speciali, dove puoi trovare una varietà di capi al miglior prezzo.

Giacche scontate da Zara

Ne esistono di diversi stili e colori. Più corte, un po’ più lunghe, oversize per seguire quella tendenza di moda che non passa mai e anche le più classiche. Ti serviranno per incontri di lavoro, uscite e molto altro.

Dato che il rosa è di moda ti sentirai più potente con la blazer con rever e maniche lunghe con spalline. Ha tasche anteriori con patta. È in offerta perché il suo prezzo era di 39,95 euro e ora lo puoi avere a 22,99 euro, grazie al 42% di sconto.

Qualcosa di più classico è la giacca fluida. La avrai in diverse occasioni perché si adatta perfettamente sia ai jeans che a una gonna e pantaloni su misura e coordinati. È disponibile in due colori: kaki e anche bianco.

È in offerta e il suo prezzo è anche più basso. Se costava 49,95 euro, la acquisti a 25,99 euro, con il 47% di sconto, non aspettare o si esaurisce.

In nero, la avrai per molto tempo. Puoi anche indossarla alla fine di questa stagione nelle serate più fresche.

È il caso della blazer aperta con rever e colletto e maniche lunghe rifinite con risvolto e spalline. Ha tasche anteriori con patta ed è fantastica. Il suo prezzo è di 39,95 euro, ma con lo sconto del 42% scende a 22,99 euro. È quella che devi avere in questa e nelle altre stagioni.

Con l’effetto Barbie, il rosa ciclamino è più alla moda che mai. Per questo motivo questa giacca diventa un must della stagione. Si distingue per tanti motivi come il colletto alla smoking e le maniche lunghe con apertura. Presenta una cintura annodata nello stesso tessuto, e ha la fodera interna abbinata.

È una delle più eleganti e non puoi fartela scappare. Inoltre pagherai meno per averla. In particolare costava 69,95 euro e ora è scontata del 42%, e te la puoi prendere per 39,99 euro. Prendila prima che sia esaurita!

Ci sono ancora giacche scontate e per questo è il momento di prenderle. Uno dei capi jolly per molte uscite. Le trovi in vari colori e taglie, tutte sullo stesso sito web.

