Le alpargate piatte in rafia di Stradivarius conquistano il mercato italiano

Stradivarius ha una bellissima collezione di espadrillas in rafia piatte, che sono una vera e propria follia e sono tra i prodotti più venduti di questa stagione. Quando cerchiamo delle espadrillas che ci piacciano, cerchiamo un tipo di calzatura che ci accompagni ovunque. Le espadrillas piatte stanno guadagnando terreno, sono comode e non perdono nemmeno un po’ di eleganza. Stradivarius ha presentato una delle migliori, delle espadrillas con un’aria tradizionale, fatte di rafia, che non hanno nulla da invidiare alle più costose. Acquista subito le tue prima che siano esaurite, sono una scelta sicura.

Queste sono le espadrillas piatte in rafia più vendute di Stradivarius

Le espadrillas sono un tipo di scarpa piatta che diventerà fondamentale e che sarà la grande protagonista dell’estate. Ogni anno cerchiamo quelle che ci accompagnino in numerose occasioni per girare il mondo. Sono accessori che ci offrono molto e diventeranno i nostri migliori alleati per la comodità.

Se puoi portare solo un paio di espadrillas nella tua valigia, che siano quelle di Stradivarius. Un’assoluta follia di scarpa piatta che è diventata velocemente un prodotto di grande successo. Lasciamo alle spalle le espadrillas che alla fine risultano tutte uguali e ci lanciamo verso un tipo di espadrillas che non ha nulla a che vedere con le altre.

Sembra siano fatte a mano. Sono un tipo di accessori che sembrano essere stati tessuti a mano e si sono rivelate la migliore opzione per abbinarsi al nostro guardaroba. La piena versatilità è ciò che otterremo con delle espadrillas piatte che sono disponibili questa stagione da Stradivarius.

Si legano alla gamba creando mille e una possibile combinazione. Più alte o meno, questo tipo di espadrilla di tipo romano ha molto da offrirci. Sono, in essenza, l’originalità fatta scarpa che possiamo indossare come più ci piace. Una buona opzione se vogliamo scoprire un accessorio spettacolare.

Non passeranno mai di moda. Anche se sono molto originali, sappiamo che ci portiamo a casa un paio di espadrillas che saranno sempre belle. Passeranno anni e anni, ma avremo sempre nel nostro guardaroba un tipo di calzatura comoda per qualsiasi occasione. Se cerchi delle buone espadrillas vai a prenderle.

Il prezzo di queste espadrillas è solo di 39,99 euro, acquistale subito prima che si esauriscano, sono un buon elemento base per il nostro quotidiano, questa stagione e quelle a venire.

