Le Adidas classiche tornano da Decathlon con uno sconto unico.

Le scarpe da ginnastica sono il tipo di calzatura con maggiori vendite in tutto il mondo, sia per bambini che per adulti, e sono decisamente comode per molto più che per fare sport, anche per molte delle routine quotidiane, come andare a scuola, andare al lavoro o fare una passeggiata, tra le altre. Oggi ti mostriamo delle Iconiche Adidas così famose che finalmente sono tornate da Decathlon, e sono anche scontatissime… affrettati perché andranno a ruba e rischieresti di rimanere senza di esse!

Adidas è uno dei marchi sportivi più prestigiosi al mondo, il secondo in termini di vendite dopo Nike, leader imbattibile anno dopo anno e senza dubbio le due aziende che dominano il settore, uno dei più competitivi del mercato. Molte persone non sanno che Adidas è stata fondata dal fratello del creatore di Puma, entrambe aziende tedesche, due fratelli che hanno chiuso la fabbrica di calzature sportive che avevano in comune per mettersi in proprio… e entrambi hanno avuto un successo travolgente che dura da decenni.

Le classiche scarpe Adidas bianche, in sconto da Decathlon

Si tratta delle Scarpe Adidas Advantage Bambini Bianche con Lacci, uno dei modelli più classici dell’azienda tedesca che è diventato un modello iconico di successo in tutto il mondo grazie alla sua versatilità e alla grande utilità che puoi trarne, oltre ad essere delle scarpe bianche estremamente attraenti. Attualmente sono scontate del 21% su Decathlon, che le porta a soli 31,99€, un’affare che vale la pena approfittare visto che è anche un modello che tende a sparire dai negozi, soprattutto quando è in promozione.

Queste fantastiche Adidas classiche bianche sono state progettate per accompagnare i bambini nelle loro attività sportive quotidiane, ma sono perfettamente adatte anche agli adulti in quanto sono disponibili nelle taglie dal 35 al 39. Di colore bianco quasi interamente, hanno un tocco di verde nella parte superiore posteriore, con il logo in contrasto, che dà un tocco di colore allegro, bello e molto stiloso.

Tra le caratteristiche più interessanti di queste iconiche scarpe sportive Adidas possiamo evidenziare le seguenti:

Tomaia in pelle sintetica con le tre iconiche strisce perforate di Adidas.

Logo a rilievo stampato sul tallone.

Suola in gomma altamente resistente all’abrasione.

Chiusura con lacci e occhielli larghi che facilitano l’azione di infilare/rimuovere le scarpe.

Eccellente aderenza.

Fodera tessile imbottita per il massimo comfort.

È molto importante tenere presente che non è consigliabile lavarle in lavatrice né asciugarle in asciugatrice, puliscile sempre a mano e se si bagnano lasciale asciugare all’aria. Ricorda di arearle regolarmente e di riporle sempre in un luogo asciutto.