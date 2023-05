Le 7 zeppe più belle di Zara per spopolare questa primavera senza soffrire il caldo.

7 meravigliose zeppe di Zara per un’estate fresca ed elegante

Il comfort incontra lo stile

Per un’estate più fresca e confortevole, non c’è niente di meglio che optare per una calzatura aperta e leggera. Ma se vogliamo anche un tocco di eleganza, ecco le 7 zeppe più belle di Zara.

Ci sono diversi stili tra cui scegliere e con cui ci si sentirà sempre più alte, ma anche comode. Sono irresistibili!

7 zeppe più belle di Zara

La scarpa tipo sandalo in neoprene con zeppa è una delle più richieste. In nero, è dotata di cinturini larghi con posizione per il dito e ha la punta arrotondata. L’altezza è di 10,3 cm e costa 39,95 euro per le taglie dalla 36 alla 42.

Combina due colori: beige e nero, in una zeppa davvero alta e stilosa. Il prezzo è di 39,95 euro in diverse taglie. Scegli la tua!

Il denim è di moda. Lo troviamo nei jeans, nelle giacche, nei jumpsuit e persino nelle gonne. E nelle zeppe non poteva mancare. Le trovi molto alte e in forma di espadrillas da legare alla caviglia. Il loro prezzo è di 39,95 euro e andrai sempre di tendenza.

Tutto nero, e perfetto per le occasioni più speciali, sono le sandali in vernice con una zeppa importante e un prezzo di 39,95 euro. Affrettati o rimarrai senza la tua taglia.

Puoi anche optare per il sandalo con piattaforma e zeppa per stare ancora più comoda. La sua fascia larga in vinile e la punta arrotondata lo rendono perfetto. Il prezzo è di 35,95 euro per le taglie dalla 35 alla 42.

Attenta al sandalo metallizzato che si abbina perfettamente con gli abiti del medesimo stile. In due colori, lilla e argento, ha un tacco a zeppa con forma asimmetrica. Con sottili cinghie incrociate sulla parte anteriore, costa 39,95 euro e le taglie disponibili sono la 37, 38, 39, 40 e la 42.

Per finire, la zeppa in camoscio e di colore grezzo è un’altra a cui non puoi rinunciare. Da Zara costa 39,95 euro.

La collezione di scarpe con zeppa per donna consente di elevare qualsiasi look, sia di giorno che di sera. Le sandali con piattaforma e le scarpe in rafia con zeppa sono una scelta elegante per le serate estive o per i look da vacanza. Le espadrillas con tacco alto sono ideali per i matrimoni primaverili e le feste all’aperto. Se non hai ancora la tua, troverai molte opzioni tra cui scegliere, quindi scegli quella che fa per te prima che sia troppo tardi.

Sul sito web di Zara o in negozio, puoi provarle senza problemi.

